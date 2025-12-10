オリックス・田島光祐捕手が１０日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、１０万円増の年俸２５０万円でサインした（金額は推定）。「育成選手の中では多くの試合に出場できたことと、守備の面で首脳陣やいろんな方に評価してもらっていると言われました」と、席上でのやり取りを振り返った。

龍谷大平安、ＢＣ信濃を経て昨秋の育成ドラフト５位で入団。１年目の今季はウエスタンで打率１割５分９厘とやや苦しんだが、４５試合に出場し、貴重な経験を積んだ。「力の差はいろんな面で感じた反面、受けるピッチャーのレベルも上がっているので、やりがいというか。自分の思い描いたプランに当てはまるような展開に進められた試合も何試合かあったので、一年を通して楽しかった」と総括した。

２年目の来季は、支配下昇格が目標。「期限としては７月３１日とあるけど、それを逆算してやるわけじゃない。（宮崎）キャンプ中には上がれるように準備して、一日でも早く上がれるように」と意気込んだ。

同じく１年目の育成右腕・上原堆我投手は１０万円増の２５０万円、ウエスタンで２８試合に出場した清水武蔵内野手は１０万円増の２５０万円でそれぞれサイン。８月に発症した腰痛からの復帰を目指す上原は「年明けにブルペンで投げられたらベスト。まずは一年間を戦えるっていうところをアピールして、一日でも早く支配下になりたいって気持ちは常に（ある）」、清水は「一番は支配下。その前に２軍でしっかり試合に出場し、いい成績を残せるように」と誓った。