ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』完結、勝男・竹内涼真らキャスト陣が感謝や思い伝える【出演者のSNS投稿まとめ】
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（火曜 後10：00）の最終回が、9日に放送された。それに合わせて、キャスト陣がそれぞれのSNSに本作への思いを明かしている。
【写真】勝男・竹内涼真＆鮎美・夏帆の“ピース”2ショットなど、『あんたが』キャスト陣のオフショ一覧
本作は、谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
回を追うごとに反響は大きくなり、ドラマはTBSの歴代1位のTVer再生数を記録。オリコンニュースによる「2025年秋ドラマ」満足度調査でも、好成績をおさめている（※中間の5週分の回答データをもとに算出した『総合満足度スコア』によるランキングで1位に）。
主演を務めた竹内は「みんなありがとう BY勝男」「#高円寺 love」と役になりきってコメントし、勝男姿のオフショットをアップ。勝男の初めての女友だちとなった柏倉椿役の中条あやみは「椿と出会えて楽しかったわ ありがとう」と明るく無邪気なキャラクターを演じた感想を添えた。
勝男と別れたばかりの鮎美の前に現れ、“勝男のライバル”的存在として物語を盛り上げたミナト役の青木柚は「『じゃあ、あんたが作ってみろよ』大好きです！ありがとうございました!!みんなも、ミナトも、幸せに！変わらないために変わり続けていきたいなあ」と思いをつづった。
勝男の職場の後輩社員を演じた前原瑞樹（白崎ルイ役）、杏花（南川あみな役）は、それぞれ「現場の時からずっと楽しくて、放送中も皆さんと一緒に盛り上がれて、奇跡のような作品でした。この作品に巡り会えて最高に良かったです。大好きです!!!」（前原）、「南川を演じられたこと、本当に幸せでした。どうか皆さんの心のどこかお部屋に南川あみながそっと残っていたら嬉しいです」（杏花）などと、作品との出会いに感謝を記した。
鮎美の“運命を変える”存在となった吉井太平・渚夫婦を演じた楽駆、ラランド・サーヤは、クランクアップ時の“夫婦ショット”とともに、それぞれ「ありがとうございました」と感謝。
楽駆は「夏帆さんが2話目の放送を終わった後に皆が得するドラマになったねと言っていたことを思い出します。かけがえのないものを頂きました。離れて寄り添いあってまたくっついてその中で大切なものが降ってきた時にそれをちゃんと掴んでいたいですね」と主演の夏帆の言葉も紹介しながら、「太平に会えてこの作品に会えて幸せでした。吉井家ありがとうございました！原作はまだ続きますので是非です。また皆様どこかで会いましょう！」と締めくくった。
番組公式アカウントは、竹内＆夏帆がピースサインを決めたオフ2ショットを投稿。「あんたがを応援していただきありがとうございました!!」とドラマファンへの感謝を記し、「みなさまの応援のおかげで鮎美、勝男は成長できました！」と伝えた。
