ＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」は９日、最終回を迎えた。家事は女性がするもの…という固定観念に取り憑かれていた化石男・勝男（竹内涼真）が、恋人・鮎美（夏帆）との別れを通じて、考え方をアップデート。最後は意外な結末を迎えたが、一部ネットでは、鮎美に関する大きな出来事のその後が全く描かれなかったことに疑問の声も上がった。

「じゃあ、あんたが−」最終回は、お互いに考え方が変わった勝男と鮎美が再びヨリを戻す。それをきっかけに、勝男はおにぎりハラスメントによる出勤停止が解け、会社に復帰。鮎美は飲食店で実務経験を積もうと、興味のある飲食店へ採用面接を受けに行くも、３０歳という年齢と飲食店の実務経験がないことから断られまくる。

結果、鮎美は太平（楽駆）のバーを、使っていない昼間だけ借りて自分で店を出すことを決断。経営の勉強も独学で始めるが、ここで勝男が口を出し、険悪な雰囲気となってしまう…。

鮎美は前週の放送で一緒に飲食店をやろうと言われた初対面のフードコーディネーターに騙され、大金をだまし取られたばかり。この詐欺について、最終回では一切触れられておらず、犯人がどうなったのかなど一切分からない。決して裕福ではない鮎美にとってはなけなしの貯金だったはず。

そのショックも余り見えず、新しい店を始める展開に、ネットは「そういえば詐欺られた話、ぬるっと終わってるけど、鮎メロ、それでええんか？」「ただ一つ物申すなら、詐欺師捕まってほしかったです。あゆめろのお金返せ」「勝男が鮎美を騙した詐欺師をフルボッコにしてくれるまで諦めません」「あと、詐欺師どうなった！」「ところで鮎メロは被害届けを出したのか」などモヤモヤする声が上がっていた。