俳優笠松将（33）が10日、都内で「ジョー マローン ロンドン」の「“Fun and Games” Pop−Up Event」フォトコールに出席した。

クリスマス限定のコロンを試すと、どんな時に使いたいかと聞かれた。笠松は「僕、演技をやってるんですけど、変な役が多いんですよ」と笑顔で切り出した。「そういう役とか仕事場から解放されたい時とか、強制的にスイッチをオン・オフしたい時にコロンの香りに助けてもらう。遊びに行く時にも使えるし、職場で『今日のシーンは難しいから頑張るぞ』という時にも使える。テンションが上がる万能な香りだと思いました」と話した。

今年の甘いエピソードトークでは直近を振り返った。「2、3日前くらいに、以前撮影した映画チームの皆さんと朝5時、6時まで飲んで、締めのラーメンを食べさせられた。それが2日続いたんですよ。それはなかなか。甘い、甘い、甘いなと思いましたね、自分に。重い…、甘い…。物は言いようかな。甘いですね」と笑った。

「ジョー マローン ロンドン」は英国発のフレグランス・ライフスタイルブランド。13日から25日まで表参道ヒルズ本館で、ホリデーシーズン限定のポップアップイベントが開催される。「サンダルウッド＆スパイスド アプリコット コロン」など、クリスマス限定コレクションが香りの世界観を彩る。