【uniball ZENTO シグニチャーモデル】 参考価格：3,300円 【uniball ZENTO スタンダードモデル】 【uniball ZENTO ベーシックモデル】 参考価格：各275円 12月23日発売

三菱鉛筆は、「すいすい書ける水性ボールペン」の「uniball ZENTO（ユニボール ゼント）」シリーズより、0.7mmボールを搭載した「uniball ZENTO シグニチャーモデル」、「uniball ZENTO スタンダードモデル」、「uniball ZENTO ベーシックモデル」を12月23日に発売する。

「uniball ZENTO（ユニボール ゼント）」シリーズは、6年をかけて新たに開発した新感覚の次世代水性ボールペン。日本市場では縮小傾向が続いていた水性ボールペンというカテゴリーにおいて、デジタル化した社会だからこそ、あえて「かく」を追及。すいすいとなめらかな書き心地が好評を博している。

今回、「シグニチャーモデル」、「スタンダードモデル」、「ベーシックモデル」それぞれにに0.7mmのボール径を発売することで、選択肢の幅を広げていく。

やからかい書き心地とにじみを抑制するというuniball ZENTOインクの特長を活かし、太くはっきりとした文字をすいすいと書くことができるため、気持ちを整えたり、思考の整理やアイデアの書き出しをしたりするなど、「かく」を通じて自分と向き合う時間の中でより多様な表現を楽しめる。

左から「uniball ZENTO シグニチャーモデル」シャンパンゴールド、「uniball ZENTO スタンダードモデル」インディゴ、アンバー、リネン、「uniball ZENTO ベーシックモデル」黒、赤、青

uniball ZENTO シグニチャーモデル

uniball ZENTOのやわらかい書き心地を最大限に味わうことのできる象徴的なモデル。上品なシャンパンゴールドを加え、上位モデルらしいカラーラインナップとなる。

品名：UB-ZH-07

インク色：黒

ボール径：0.7mm

軸色：シャンパンゴールド

参考価格：3,300円

替芯：UBR-Z-07（参考価格132円）

uniball ZENTO スタンダードモデル

落ち着いたベーシックな軸色（インディゴ、アンバー、リネン）を採用することで、シーンや合わせるものを選ばず幅広く使用できる。

品名：UBN-ZSC-07

インク色：黒

ボール径：0.7mm

軸色：インディゴ、アンバー、リネン

参考価格：275円

替芯：UBR-Z-07（参考価格132円）

uniball ZENTO ベーシックモデル

様々な場面で広く使われる、黒、赤、青3色のインク色に0.7mmボールを加えることで、太くはっきりとした描線を好む方におすすめの1本となっている。

品名：UBN-ZS-07

インク色：黒、赤、青

ボール径：0.7mm

軸色：黒、赤、青

参考価格：275円

替芯：UBR-Z-07（参考価格132円）