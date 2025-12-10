メッシがMLS史上初の2年連続MVP受賞!! レギュラーシーズン28試合29G19A、プレーオフ6試合6G9Aと破格の数字残す
インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシがメジャーリーグサッカー(MSL)史上初となる2年連続でのMVPを受賞した。
メッシは今季のレギュラーシーズンで28試合29得点19アシストと破格の数字を残し、得点王とアシスト王の個人2冠に輝いた。さらにプレーオフでも6試合6得点9アシストを記録し、チームのMLSカップ初制覇に大きく貢献していた。
英『ESPN』によると、メッシは「試合も遠征も多く長い1年だったけど、クラブにとって歴史的な年になった。MLSカップ初優勝を果たしたからね。我々が成し遂げたことは素晴らしく、とても特別なことだ」と語っている。また、チームを率いるハビエル・マスチェラーノ監督は、長年チームメイトとしてプレーしたメッシの受賞に対し、「彼はシーズンを通して数字の面でも献身的な姿勢でも素晴らしかった」と賛辞を贈った。
MVPの最終候補にはメッシの他、アンデルス・ドライヤー、デニス・ブアンガ、エバンダー、サム・サリッジが残っていたが、選手、クラブ、メディアが参加したMVP投票の70.43%を獲得しての受賞となった。
メッシは今季のレギュラーシーズンで28試合29得点19アシストと破格の数字を残し、得点王とアシスト王の個人2冠に輝いた。さらにプレーオフでも6試合6得点9アシストを記録し、チームのMLSカップ初制覇に大きく貢献していた。
英『ESPN』によると、メッシは「試合も遠征も多く長い1年だったけど、クラブにとって歴史的な年になった。MLSカップ初優勝を果たしたからね。我々が成し遂げたことは素晴らしく、とても特別なことだ」と語っている。また、チームを率いるハビエル・マスチェラーノ監督は、長年チームメイトとしてプレーしたメッシの受賞に対し、「彼はシーズンを通して数字の面でも献身的な姿勢でも素晴らしかった」と賛辞を贈った。
MVPの最終候補にはメッシの他、アンデルス・ドライヤー、デニス・ブアンガ、エバンダー、サム・サリッジが残っていたが、選手、クラブ、メディアが参加したMVP投票の70.43%を獲得しての受賞となった。