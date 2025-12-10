SmallRig Japan株式会社は、キヤノンのフルサイズミラーレスカメラ「EOS R6 Mark III」などに対応するカメラケージ各種を12月2日（火）に発売した。

クイックリリース機構を備えた「HawkLock」、生物の構造やフォルムを参考にしたバイオニックデザインを特徴とする「Black Mamba」、スタンダードな「基本ケージ」の3タイプを用意している。

いずれも、アクセサリーを追加するための1/4インチや3/8インチネジ穴、コールドシュー、QDソケットなどが用意されている。

EOS R6 Mark IIIは、35mmフルサイズセンサー搭載のEOS Rラインアップのうち、スタンダードモデルに位置付けられたミラーレスカメラ。有効画素数は3,250万。新たに7Kオープンゲートの動画記録に対応した。発売は11月21日（金）。

HawkLock

アクセサリーなどが素早く装着・取り外しできるクイックリリース機構（HawkLock）を採用したカメラケージ。

基本ケージ（5954）

延長ケージキット（5957）

対応機種：EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II 外形寸法：156.5×64×116.5mm 重量：187±5g 価格：1万90円

ケージに加え、ケーブルクランプとHawkLock対応のトップハンドルが同梱する。

延長ケージキット（アドバンス版）（5958）

対応機種：EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II 外形寸法：177.8×129.8×182.8mm 重量：373.4±5g 価格：1万8,390円

「延長ケージキット」の内容に、HawkLock対応のサイドハンドルを追加した。

ハーフケージ（5953）

対応機種：EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II 外形寸法：229×156.2×182.8mm 重量：575.6±5g 価格：2万8,490円

一体型設計で軽量に特化したハーフケージ。DJIのジンバル「RS」シリーズに装着できる。

Black Mamba

対応機種：EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R5 Mark II 外形寸法：110.5×55.8×116.5mm 重量：145±5g 価格：8,390円

「Black Mamba」（毒蛇）をイメージしたデザインを採用する軽量なカメラケージ。

延長ケージキット（5960）

「Black Mamba」仕様のトップハンドルとケーブルクランプを同梱する。

「Black Mamba」仕様のサイドハンドルも発売予定。

基本ケージ

延長ケージキット（5955）

対応機種：EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R5 Mark II 外形寸法：174×129×182.5mm 重量：307.6±5g 価格：2万5,090円

ケージとケーブルクランプ、トップハンドルのキット。

延長ケージキット（アドバンス版）（5956）

対応機種：EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R5 Mark II 外形寸法：177.8×135×183.1mm 重量：336±5g 価格：1万6,790円

「延長ケージキット」の内容に、サイドハンドルを追加している。

L字型取り付けプレート

対応機種：EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R5 Mark II 外形寸法：218.7×135×183.1mm 重量：484±5g 価格：2万1,790円

側面と底面がアルカスイス互換形状となっており、対応する三脚や雲台への素早い装着が可能。縦位置・横位置の切り替えも容易になる。

「AirTag」を収納できるスロットも備える。

Canon EOS R6 III / R5 II用ケージ用ケーブルクランプ（5969）

対応機種：EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R5 Mark II 外形寸法：149.2×96.9×66.4mm 重量：135±5g 価格：8,390円

HDMIコネクターとUSB-Cコネクターの両方を同時に固定できるケーブルクランプ。

対応機種：HawkLock 基本ケージ（5954）、HawkLock ハーフケージ（5953）など 外形寸法：66.8×27.2×26mm 重量：26±5g 価格：3,390円