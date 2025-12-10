欧州バレーボール連盟（CEV）が開催するCEVチャレンジカップの本選ラウンドが日本時間10日（水）より開幕。

男子日本代表でアウトサイドヒッターの大塚達宣が所属するセリエAのミラノは、昨シーズンのリーグ戦で5位の成績を収め、今シーズンのCEVチャレンジカップの出場権を獲得していた。

今回開幕した本選ラウンドでは、32チームがホーム＆アウェーのトーナメント形式で戦い、ファイナルフェーズまで進む4チームを決める。そしてファイナルフェーズには、11日（木）に開幕する欧州チャンピオンズリーグ（CL）の予選グループで3位になった5チームのうち最上位チームを除く4チームも参加し、8チームのトーナメント形式での戦いで優勝を争う。

本選から参戦するミラノは、まずマケドニアのOK Stip UGDと対戦。1stレグはアウェーで、日本時間11日（木）の3:00から試合開始で、チームは既にマケドニア入りをしている。続く第2戦はミラノのホームで2026年1月7日（水）1:30に行われ、すべてのラウンドは各チームのホーム＆アウェーの2試合制。1勝1敗の場合は取得したセット数も考慮され勝者が決まる。

■CEVチャレンジカップ ミラノの試合日時詳細（本選ラウンド トーナメント第1戦＆第2戦）

・1stレグ OK Stip UGD vs ミラノ

日時：2025年12月11日（木）3:00～



・2ndレグ ミラノ vs OK Stip UGD

日時：2026年1月7日（水）1:30～





