ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）の来春ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場に黄信号が灯っている。9日（日本時間10日）、米記者が“懸念点”を報じた。

米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のドジャース担当ファビアン・アルダヤ記者が自身のXに「カナダ代表アーニー・ウィット監督は、フリーマンがWBCに参加を希望しているが、出場が可能かどうかは未定と語った」と投稿。続けて「ウィット監督は、フリーマンが『いくつかの処置を受けている』状態で、彼の体調次第で今後、さらに詳しいことが分かると述べた」と記した。

フリーマンは昨秋に右足首を捻挫。ポストシーズンは痛みをこらえて出場し、ヤンキースとのワールドシリーズで4本塁打を放つなどチームの世界一に貢献。シーズン後に足首の手術に踏み切った。

今季も春先に自宅の風呂場で足を滑らせ右足を負傷。負傷者リストに入った。それでも147試合で打率・295、24本塁打、90打点と打線を引っ張り、球団初のワールドシリーズ連覇に貢献した。

ウィット監督は「処置を受けている」と説明したもののドジャースのフリードマン編成本部長は「処置（procedure）という部分が初耳だ」とし、今後、処置を受ける予定についても「私が知る限り、ない」と言い切った。

フリーマンは両親がカナダ人で2017、2023年大会はカナダ代表として出場している。

一方、カナダ代表はジョシュ・ネーラー（マリナーズ）、ボー・ネーラー（ガーディアンズ）のネーラー兄弟の参戦が決定。兄のジョシュはマ軍の強打の一塁手で、弟ボーはガ軍の正捕手を務めている。