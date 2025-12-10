西山茉希、銀鱈で白米堪能 彩り豊かな食卓に「理想」「品数がすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/10】モデルの西山茉希が12月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。銀鱈を中心とした家庭料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳モデル「品数がすごい」白米に合う豪華料理
西山は「冷凍ストック様様」「銀鱈で白米を食らお」とコメントし、彩り豊かな食卓を公開。納豆と刻み海苔を添えた白米、具沢山の味噌汁、焼いた銀鱈、湯豆腐、サラダなど、栄養バランスに配慮された手料理を披露した。
この投稿には「理想の食卓」「銀鱈が美味しそう」「品数がすごい」「冷凍ストックはお守りですよね」「料理センスが好き」「真似して作ってみたい」「西山食堂最高」「お腹すいてきた」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳モデル「品数がすごい」白米に合う豪華料理
◆西山茉希、冷凍ストックの銀鱈を使った食卓披露
西山は「冷凍ストック様様」「銀鱈で白米を食らお」とコメントし、彩り豊かな食卓を公開。納豆と刻み海苔を添えた白米、具沢山の味噌汁、焼いた銀鱈、湯豆腐、サラダなど、栄養バランスに配慮された手料理を披露した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿には「理想の食卓」「銀鱈が美味しそう」「品数がすごい」「冷凍ストックはお守りですよね」「料理センスが好き」「真似して作ってみたい」「西山食堂最高」「お腹すいてきた」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】