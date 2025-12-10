元AKB48メンバー、野球選手夫＆1歳長女との家族3ショット公開「とっても幸せな31歳1日目」報告に「笑顔が素敵」「幸せ溢れてる」の声
【モデルプレス＝2025/12/10】元AKB48・HKT48の多田愛佳が12月9日、自身のInstagramを更新。夫のプロ野球・山口航輝選手と長女の3ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】31歳元AKB「お子さん大きくなってる」野球選手夫＆1歳長女との密着ショット
多田は「12月8日で31歳になりました」「とっても幸せな31歳1日目でした お昼は2人で、夜は家族で」とつづり、自身の誕生日の様子を公開。バースデーケーキを前に、山口選手とともに長女を抱いている写真などを投稿した。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」「幸せ溢れてる」「素敵な家族」「2人とも笑顔が素敵」「お子さん大きくなってる」「現役時代のまま変わってない」「らぶたんずっと可愛い」などと反響が寄せられている。
多田は2022年10月25日をもってプロダクション尾木を退所しており「去年から芸能界を離れておりますが、今後も復帰の予定はありません」と説明。2023年11月にプロ野球・千葉ロッテマリーンズの山口選手と結婚し、2024年10月には第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
