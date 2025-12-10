「今日好き」村谷はるな、美脚際立つショーパンコーデ「脚が綺麗」「着こなしが参考になる」の声
【モデルプレス＝2025/12/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが12月9日までに、自身のTikTokを更新。美しい脚が際立つショートパンツスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
村谷は「オシャレなレストランでランチした幸せ」とコメントし、動画を投稿。ブラウンのショートパンツに、同系色のジャケットを合わせ、その上にファーのアウターを重ねたコーディネートを披露した。ロングブーツで美しい脚が際立つショートパンツスタイルを見せている。
この投稿には、「脚が綺麗」「ショートパンツが冬でも軽やかで素敵」「アウターの着こなしが参考になる」「ポーズがキュート」「可愛い」「楽しそう」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
◆村谷はるな、ショートパンツで軽やかコーデ披露
◆村谷はるなの投稿に反響
