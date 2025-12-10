日本クラウンからリリースされた昭和レトロな歌謡曲を復刻するプロジェクト「昭和歌謡復刻シリーズ」の第二弾が、本日12月10日より配信解禁された。

「昭和歌謡復刻シリーズ」は、日本クラウンが1963年（昭和38年）の創立以来、リリースした多くの歌謡曲の中から、歌謡曲がミュージックシーンの中心的存在だった昭和40〜50年代の作品に焦点をあて、配信商品として復刻するアーカイブプロジェクト。

今回配信解禁されたのは、青山ミチ「むらさきの京都」、緑川アコ「カスバの女」、曾我町子「謎の女 B」等、全42作品。

また、YouTubeチャンネル「昭和レトロ 歌謡秘宝館」（https://www.youtube.com/@ShowaRetroKayouHihokan）では、

配信解禁された全楽曲のオフィシャルオーディオ（公式試聴動画）が順次公開される。

◆昭和レトロ 歌謡秘宝館 YouTube

https://youtube.com/@showaretrokayouhihokan

◆各音楽配信サイト

https://bio.to/showakayoufukkoku1

◆日本クラウンHP

https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/kayouhihoukan/news

【昭和歌謡復刻シリーズ 第2弾 作品一覧】

■青山ミチ

「情熱の波止場」

1.情熱の波止場

2.青いシャンデリヤ

オリジナルリリース日：1966年12月1日

■青山ミチ

「男ブルース」

1.男ブルース

2.女ブルース

オリジナルリリース日：1967年4月1日

■青山ミチ

「淋しさでいっぱい」

1.淋しさでいっぱい

2.太陽と遊ぼう

オリジナルリリース日：1967年6月1日

■青山ミチ

「マンハッタン・ブルース」

1.マンハッタン・ブルース

2.雨の日の待ちぼうけ

オリジナルリリース日：1967年9月1日

■青山ミチ

「港ブルース」

1.港ブルース

2.しかたないのよ

オリジナルリリース日：1967年12月1日

■青山ミチ

「叱らないで」

1.叱らないで

2.女と酒

オリジナルリリース日：1968年2月1日

■青山ミチ

「俺のブルース」

1.俺のブルース

2.恋の芽ばえ

オリジナルリリース日：1968年6月1日

■青山ミチ

「泣く女」

1.泣く女

2.女なの・・・

オリジナルリリース日：1967年6月1日

■青山ミチ

「命のかたみ」

1.命のかたみ

2.女の涙

オリジナルリリース日：1970年2月1日

■青山ミチ

「おもちゃの女」

1.おもちゃの女

2.夜がふりかえる

オリジナルリリース日：1970年6月1日

■青山ミチ

「雨の夜の恋は終った」

1.雨の夜の恋は終った

2.恋のブルース

オリジナルリリース日：1970年9月25日

■青山ミチ

「身の上のブルース」

1.身の上のブルース

2.或る女の人生

オリジナルリリース日：1971年4月25日

■青山ミチ

「湖のバラード」

1.湖のバラード

2.むらさきの京都

オリジナルリリース日：1972年5月20日

■緑川アコ

「夢は夜ひらく」

1.夢は夜ひらく

2.悲しい夜のブルース

オリジナルリリース日：1966年10月1日

■緑川アコ

「女の恋は夜の花」

1.女の恋は夜の花

2.惜別のブルース

オリジナルリリース日：1966年12月10日

■緑川アコ

「女の運命」

1.女の運命

2.悲恋

オリジナルリリース日：1967年3月1日

■緑川アコ

「カスバの女」

1.カスバの女

2.星降る夜のブルース

オリジナルリリース日：1967年6月1日

■緑川アコ

「ふうてんブルース」

1.ふうてんブルース

2.クールに行こう

オリジナルリリース日：1967年8月10日

■緑川アコ

「黒い喪服のブルース」

1.黒い喪服のブルース

2.夜が長くてたまらない

オリジナルリリース日：1968年4月1日

■緑川アコ

「庄内ブルース」

1.庄内ブルース

2.大阪カスバ

オリジナルリリース日：1968年7月1日

■緑川アコ

「星の流れに」

1.星の流れに

2.夜霧のブルース

オリジナルリリース日：1968年10月1日

■曾我町子

「謎の女Ｂ」

1.謎の女Ｂ

2.しっぽ

オリジナルリリース日：1967年9月1日

■チャーム・チャックス

「恋のアンブル」

1.恋のアンブル

2.二人でひとつ

オリジナルリリース日：1965年10月10日

■チャーム・チャックス

「お願い」

1.お願い

2.恋の京日記

オリジナルリリース日：1965年12月1日

■チャーム・チャックス

「あなたのリンゴはまだ青い」

1.あなたのリンゴはまだ青い

2.愛しているからそれだから

オリジナルリリース日：1966年4月1日

■八田富子

「みなしご波止場」

1.みなしご波止場

2.海の番長さん

オリジナルリリース日：1966年11月1日

■八田富子

「北上夜曲」

1.北上夜曲(八田富子)

2.幻の瞳(山下洋治とムーディ・スターズ)

オリジナルリリース日：1967年8月1日

■八田富子

「哀しいキッス」

1.哀しいキッス

2.小さなさよなら

オリジナルリリース日：1969年5月1日

■八田富子

「夜明けの涙」

1.夜明けの涙

2.虹のタラップ

オリジナルリリース日：1969年11月1日

■八田富子

「女番長ブルース」

1.女番長ブルース

2.甘い疲れ

オリジナルリリース日：1971年10月10日

■牧陽子

「新宿二丁目曲り角」

1.新宿二丁目曲り角

2.陽子の辛み節

オリジナルリリース日：1975年9月25日

■牧陽子

「おバカさん」

1.おバカさん

2.悪いひと

オリジナルリリース日：1976年2月25日

■牧陽子

「陽子二十歳は風まかせ」

1.陽子二十歳は風まかせ

2.テールランプ

オリジナルリリース日：1976年5月15日

■牧陽子

「本牧ディスコティック」

1.本牧ディスコティック

2.燃えながら醒めて

オリジナルリリース日：1976年11月25日

■牧陽子

「あきらめた」

1.あきらめた

2.意地っぱり

オリジナルリリース日：1978年2月25日

■三浦弘子

「つまみ喰い」

1.つまみ喰い

2.倖せなのね

オリジナルリリース日：1978年7月25日

■三浦弘子

「ハニー・ネスト」

1.ハニー・ネスト

2.むなしさは夜明けに

オリジナルリリース日：1979年1月25日

■キャンディ・シュー

「遠く消えた恋」

1.遠く消えた恋

2.恋はいじわる

オリジナルリリース日：1969年11月1日

■キャンディ・シュー

「異国の人」

1.異国の人

2.明日はきっと

オリジナルリリース日：1970年5月1日

■キャンディ・シュー

「おもいでのビクトリア・ピーク」

1.おもいでのビクトリア・ピーク

2.ルビー・ナイト香港

オリジナルリリース日：1970年12月25日

■キャンディ・シュー

「嘘もうれしいよ」

1.嘘もうれしいよ

2.我が心の台北

オリジナルリリース日：1971年5月25日

■キャンディ・シュー

「BUS（バス）」

1.BUS（バス）

2.愛を叶えて

オリジナルリリース日：1972年9月20日

