日本クラウン「昭和歌謡復刻シリーズ」第2弾。青山ミチ、緑川アコ、曾我町子ら全42作品配信解禁
日本クラウンからリリースされた昭和レトロな歌謡曲を復刻するプロジェクト「昭和歌謡復刻シリーズ」の第二弾が、本日12月10日より配信解禁された。
「昭和歌謡復刻シリーズ」は、日本クラウンが1963年（昭和38年）の創立以来、リリースした多くの歌謡曲の中から、歌謡曲がミュージックシーンの中心的存在だった昭和40〜50年代の作品に焦点をあて、配信商品として復刻するアーカイブプロジェクト。
今回配信解禁されたのは、青山ミチ「むらさきの京都」、緑川アコ「カスバの女」、曾我町子「謎の女 B」等、全42作品。
また、YouTubeチャンネル「昭和レトロ 歌謡秘宝館」（https://www.youtube.com/@ShowaRetroKayouHihokan）では、
配信解禁された全楽曲のオフィシャルオーディオ（公式試聴動画）が順次公開される。
◆昭和レトロ 歌謡秘宝館 YouTube
https://youtube.com/@showaretrokayouhihokan
◆各音楽配信サイト
https://bio.to/showakayoufukkoku1
◆日本クラウンHP
https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/kayouhihoukan/news
【昭和歌謡復刻シリーズ 第2弾 作品一覧】
■青山ミチ
「情熱の波止場」
1.情熱の波止場
2.青いシャンデリヤ
オリジナルリリース日：1966年12月1日
■青山ミチ
「男ブルース」
1.男ブルース
2.女ブルース
オリジナルリリース日：1967年4月1日
■青山ミチ
「淋しさでいっぱい」
1.淋しさでいっぱい
2.太陽と遊ぼう
オリジナルリリース日：1967年6月1日
■青山ミチ
「マンハッタン・ブルース」
1.マンハッタン・ブルース
2.雨の日の待ちぼうけ
オリジナルリリース日：1967年9月1日
■青山ミチ
「港ブルース」
1.港ブルース
2.しかたないのよ
オリジナルリリース日：1967年12月1日
■青山ミチ
「叱らないで」
1.叱らないで
2.女と酒
オリジナルリリース日：1968年2月1日
■青山ミチ
「俺のブルース」
1.俺のブルース
2.恋の芽ばえ
オリジナルリリース日：1968年6月1日
■青山ミチ
「泣く女」
1.泣く女
2.女なの・・・
オリジナルリリース日：1967年6月1日
■青山ミチ
「命のかたみ」
1.命のかたみ
2.女の涙
オリジナルリリース日：1970年2月1日
■青山ミチ
「おもちゃの女」
1.おもちゃの女
2.夜がふりかえる
オリジナルリリース日：1970年6月1日
■青山ミチ
「雨の夜の恋は終った」
1.雨の夜の恋は終った
2.恋のブルース
オリジナルリリース日：1970年9月25日
■青山ミチ
「身の上のブルース」
1.身の上のブルース
2.或る女の人生
オリジナルリリース日：1971年4月25日
■青山ミチ
「湖のバラード」
1.湖のバラード
2.むらさきの京都
オリジナルリリース日：1972年5月20日
■緑川アコ
「夢は夜ひらく」
1.夢は夜ひらく
2.悲しい夜のブルース
オリジナルリリース日：1966年10月1日
■緑川アコ
「女の恋は夜の花」
1.女の恋は夜の花
2.惜別のブルース
オリジナルリリース日：1966年12月10日
■緑川アコ
「女の運命」
1.女の運命
2.悲恋
オリジナルリリース日：1967年3月1日
■緑川アコ
「カスバの女」
1.カスバの女
2.星降る夜のブルース
オリジナルリリース日：1967年6月1日
■緑川アコ
「ふうてんブルース」
1.ふうてんブルース
2.クールに行こう
オリジナルリリース日：1967年8月10日
■緑川アコ
「黒い喪服のブルース」
1.黒い喪服のブルース
2.夜が長くてたまらない
オリジナルリリース日：1968年4月1日
■緑川アコ
「庄内ブルース」
1.庄内ブルース
2.大阪カスバ
オリジナルリリース日：1968年7月1日
■緑川アコ
「星の流れに」
1.星の流れに
2.夜霧のブルース
オリジナルリリース日：1968年10月1日
■曾我町子
「謎の女Ｂ」
1.謎の女Ｂ
2.しっぽ
オリジナルリリース日：1967年9月1日
■チャーム・チャックス
「恋のアンブル」
1.恋のアンブル
2.二人でひとつ
オリジナルリリース日：1965年10月10日
■チャーム・チャックス
「お願い」
1.お願い
2.恋の京日記
オリジナルリリース日：1965年12月1日
■チャーム・チャックス
「あなたのリンゴはまだ青い」
1.あなたのリンゴはまだ青い
2.愛しているからそれだから
オリジナルリリース日：1966年4月1日
■八田富子
「みなしご波止場」
1.みなしご波止場
2.海の番長さん
オリジナルリリース日：1966年11月1日
■八田富子
「北上夜曲」
1.北上夜曲(八田富子)
2.幻の瞳(山下洋治とムーディ・スターズ)
オリジナルリリース日：1967年8月1日
■八田富子
「哀しいキッス」
1.哀しいキッス
2.小さなさよなら
オリジナルリリース日：1969年5月1日
■八田富子
「夜明けの涙」
1.夜明けの涙
2.虹のタラップ
オリジナルリリース日：1969年11月1日
■八田富子
「女番長ブルース」
1.女番長ブルース
2.甘い疲れ
オリジナルリリース日：1971年10月10日
■牧陽子
「新宿二丁目曲り角」
1.新宿二丁目曲り角
2.陽子の辛み節
オリジナルリリース日：1975年9月25日
■牧陽子
「おバカさん」
1.おバカさん
2.悪いひと
オリジナルリリース日：1976年2月25日
■牧陽子
「陽子二十歳は風まかせ」
1.陽子二十歳は風まかせ
2.テールランプ
オリジナルリリース日：1976年5月15日
■牧陽子
「本牧ディスコティック」
1.本牧ディスコティック
2.燃えながら醒めて
オリジナルリリース日：1976年11月25日
■牧陽子
「あきらめた」
1.あきらめた
2.意地っぱり
オリジナルリリース日：1978年2月25日
■三浦弘子
「つまみ喰い」
1.つまみ喰い
2.倖せなのね
オリジナルリリース日：1978年7月25日
■三浦弘子
「ハニー・ネスト」
1.ハニー・ネスト
2.むなしさは夜明けに
オリジナルリリース日：1979年1月25日
■キャンディ・シュー
「遠く消えた恋」
1.遠く消えた恋
2.恋はいじわる
オリジナルリリース日：1969年11月1日
■キャンディ・シュー
「異国の人」
1.異国の人
2.明日はきっと
オリジナルリリース日：1970年5月1日
■キャンディ・シュー
「おもいでのビクトリア・ピーク」
1.おもいでのビクトリア・ピーク
2.ルビー・ナイト香港
オリジナルリリース日：1970年12月25日
■キャンディ・シュー
「嘘もうれしいよ」
1.嘘もうれしいよ
2.我が心の台北
オリジナルリリース日：1971年5月25日
■キャンディ・シュー
「BUS（バス）」
1.BUS（バス）
2.愛を叶えて
オリジナルリリース日：1972年9月20日
