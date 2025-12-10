小芝風花、普段は「何の面白みもない生活してるんです。ほんまに」
女優の小芝風花（28歳）が、12月9日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。普段は「何の面白みもない生活してるんです。ほんまに」と語った。
連続ドラマ「フェルマーの料理」（2023年／TBS系）やバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）の「ゴチになります！」企画で高橋文哉と共演している小芝風花が、番組のゲストとして登場。小芝は若い頃にラジオをやった経験はあるが、「お便り読んで、リスナーさんとおしゃべりするとかはすごい好き」なものの、1人しゃべり、フリートークには苦労したという。
小芝は「（話すことが）もう何もないから。特にさ、2年目とかなってくると同じ季節行事とかなってくるやん？ ってなると、もうあのお花見の話したからもうこの花見話できひんってなったらさ、ないやん！っていう」と話し、「私も普段さ、何の面白みもない生活してるんです。ほんまに。結構出不精というか、だから基本直帰なのね。今編み物趣味やからもう編み物なんて家の中でできるから出んでいいねん」と語った。
連続ドラマ「フェルマーの料理」（2023年／TBS系）やバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）の「ゴチになります！」企画で高橋文哉と共演している小芝風花が、番組のゲストとして登場。小芝は若い頃にラジオをやった経験はあるが、「お便り読んで、リスナーさんとおしゃべりするとかはすごい好き」なものの、1人しゃべり、フリートークには苦労したという。