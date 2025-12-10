¡Ú³ÚÅ·¡Û£Æ£Á²ÃÆþ¤Î°ËÆ£¸÷¤¬²ñ¸«¡¡¤¤¤¤Ê¤êÌî¼êºÇÇ¯Ä¹¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÇØÈÖ¹æ¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Î²¬Åç¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö£²£·¡×
¡¡³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢£Ä£å£Î£Á¤«¤é³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿°ËÆ£¸÷Êá¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Çº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿²¬Åç¹ëÏº³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö£²£·¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Á¡¼¥à¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¤¬ËÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£ÎëÌÚÂçÃÏÆâÌî¼ê¤È¤È¤â¤ËÌî¼êºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¡ÊÍèÇ¯¡Ë£³£·ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢ÅìËÌ¤Î³§¤µ¤ó¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¸÷¤Ï£²£°£°£·Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£³½äÌÜ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡££±£¸Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë£Ä£å£Î£Á¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡££Î£Ð£ÂÄÌ»»£±£°£¶£³»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£µÎÒ¡¢£²£¶£²ÂÇÅÀ¡¢£³£°ËÜÎÝÂÇ¡£