歌手ケイティ・ペリー（41）が、カナダの前首相ジャスティン・トルドー氏（53）との交際をインスタグラムで公表した。12月6日、日本で撮影された写真や動画を投稿し、2人の関係を明らかにした。



【写真】先に“公式発表”したのは岸田元首相だった 本人が掲載する前にインスタに載せちゃった

投稿には、2人が寄り添って自撮りする姿や、うにの軍艦巻きを食べるケイティをトルドー氏が見つめ合る動画が含まれている。ケイティは「The Lifetimes Tour」で来日。トルドー氏とともに岸田文雄元首相夫妻と会食する場面も報じられていた。岸田氏は4日に自身のインスタで「カナダのジャスティン・トルドー前首相がパートナーのケイティ・ペリーさんと来日され、私たち夫婦と昼食をご一緒しました。総理時代には首相同士何度もお会いし、カナダ訪問時には『日加アクションプラン』の策定など二国間関係強化に共に汗をかいた仲です。こうして交友を続けられていることを嬉しく思います」とつづっていた。



トルドー氏もこのメッセージをリポストし、「ケイティと私はあなたと（岸田氏の夫人）裕子さんと食事できてとても嬉しかった。友情と国際秩序、そしてより良い未来への継続的な取り組みに感謝します」と述べた。



ケイティは今年7月、俳優オーランド・ブルームと破局。8月にはトルドー氏と食事をする様子がキャッチされるなどしていた。トルドー氏も2023年に妻ソフィー・グレゴワール氏との離婚を公表していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）