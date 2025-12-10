東急プラザ表参道「オモカド」3Fにある「ちいかわベーカリー」の常設店舗に、クリスマスをテーマにしたパンが登場！

想い出に残る素敵な時間が過ごせる、クリスマスを彩るとっておきのパンのほか、冬季限定ドリンクも発売されます☆

東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリー「クリスマスメニュー」

発売日：2025年12月12日（金）

営業時間：11:00〜20:00

予約方法： WEB限定事前予約 (税込1,000円 お買物券付き)

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階

「ちいかわベーカリー」に「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のクリスマスをテーマにしたパンが期間限定で登場！

「ちいかわ」たちが、雪のかかったサンタ帽をかぶったクリスマス限定仕様のパンです。

また、2025年11月28日（金）から「ちいかわベーカリー」のロゴマークが入ったオリジナルのテイクアウトカップで提供される、冬にほっこりするホットドリンク、オリジナルラテアート、特典なども用意されます。

そのほか、かわいい瓶に入った「ジャム（ちいかわのいちごバター）」、「ジャム（ハチワレのブルーベリーバター）」、「ジャム（うさぎのさつまいもバター）」や、

おしゃれなデザインの紅茶缶なども登場。

おうちでの心温まるティータイムにはもちろん、友人や家族への贈り物としてもおすすめです☆

ちいかわパン（サンタ）

価格：650円(税込)

大きな星をトップにあしらったサンタ帽がお似合いな「ちいかわパン（サンタ）」

きのこシチューがつまった冬限定の惣菜パンです。

ハチワレパン（サンタ）

価格：650円(税込)

サンタ帽にリーフをあしらった、おしゃれな「ハチワレパン（サンタ）」

いちごミルクがつまった優しい甘さのベーカリーです。

うさぎパン（サンタ）

価格：650円(税込)

トップにクリームを絞ったサンタ帽スタイルの「うさぎパン（サンタ）」

チーズクリームがつまった、クリスマスにぴったりなメニューです。

ホットコーヒー、ホットティー

価格：各590円(税込)

クリスマスメニューとも相性抜群なホットコーヒーとホットティー。

「ちいかわベーカリー」のロゴが入った、オリジナルのテイクアウトカップで提供されます。

ホットカフェラテ、ホット抹茶ラテ

価格：各690円(税込)

「ちいかわ」たちと楽しいティータイムが過ごせるホットカフェラテとホット抹茶ラテ。

ラテアート3種からお好きな絵柄が選べます。

※オリジナルラテアート付き

ホットチョコレート

価格：790円(税込)

提供期間：2025年11月28日（金）〜12月28日（日）

たっぷりのクリームとソースをトッピングしたホットチョコレート。

「ちいかわベーカリー」の専用カップで提供される、フォトジェニックな一杯です。

クラムチャウダー

価格：790円(税込)

提供期間：2025年11月28日（金）〜12月28日（日）

体を温めてくれるクラムチャウダーもラインナップ。

お野菜と貝の旨味を濃縮した期間限定メニューです。

ジャム（ちいかわのいちごバター）

価格：950円(税込)

大きな苺と「ちいかわ」のパッケージで登場するジャム。

いちごバター味のジャムが詰めてあります。

ジャム（ハチワレのブルーベリーバター）

価格：950円(税込)

にっこり笑顔の「ハチワレ」とブルーベリーを描いたジャム。

トーストはもちろん、ヨーグルトに合わせても美味しいブルーベリーバター味です。

ジャム（うさぎのさつまいもバター）

価格：950円(税込)

大きなサツマイモに乗る「うさぎ」を描いたジャム。

心和むさつまいもバター味です。

紅茶缶（アッサムティー）

価格：2,400円(税込)

存在感あるレッドカラーをベースにした紅茶缶。

濃厚なコクと甘い香りが堪能できるアッサムティーです。

紅茶缶（セイロンティー）

価格：2,400円(税込)

ブルーの紅茶缶に入っているのは、セイロンティー。

ストレートはもちろん、ミルクティーとしても楽しめます。

購入特典／ドリンク注文特典

配布期間：2025年11月28日（金）〜12月28日（日）

購入特典として、ちいかわベーカリーにて税込み3,300円購入ごとに「オーナメント風ステッカー」全3種から1枚をランダムでプレゼント。

ドリンク注文特典として「オリジナルクリスマスコースター」全3種類から、1品注文につき1枚ランダムでプレゼントされます。

※コースターは通常のドリンクコースターに追加での特典になります

※コースターは物販（瓶ドリンク）のドリンクは対象外です

※お会計時に配布されます

※ランダム配布となります。絵柄は選べません

※無くなり次第終了

※ステッカーは最大3枚までの配布になります

※グッズポップアップショップは除く

街中がクリスマスムードに包まれる季節にぴったりスペシャルメニュー。

「ちいかわベーカリー」にて2025年12月12日より販売される「クリスマスメニュー」の紹介でした☆

©nagano

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマスを彩るとっておきのパン！東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリー appeared first on Dtimes.