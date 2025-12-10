株式会社PLANTが、地域のシニア世代への感謝と応援の気持ちを込めたキャンペーン「特別シニア感謝デー」をPLANT全店で開催。

年金支給日である2025年12月15日(月)に実施されます。

PLANT「特別シニア感謝デー」

開催日：2025年12月15日(月)

対象店舗：PLANT全店

対象者：満60歳以上の方(2025年12月31日までに60歳を迎える方)

特典：PLANT Payでの支払いで本体価格の10％をPLANT Pay限定ボーナス還元

物価上昇が続く中、生活のよりどころとなる「最強の生活インフラ」を目指すPLANTによるシニア世代応援施策。

満60歳以上のお客様を対象に、独自の電子マネー「PLANT Pay」でお支払いいただくと、購入金額(本体価格)の10％分が後日ボーナスとして還元されます。

PLANT Pay限定 還元セール

「特別シニア感謝デー」に合わせて、全年齢対象の還元セールも同時開催。

2025年12月13日(土)から16日(火)までの期間、対象商品をPLANT Payで購入するとボーナスが還元されます。

特に12月15日(月)は「特別シニア感謝デー」の特典と併用が可能となっており、シニア世代の方にとっては非常にお得な一日です。

【対象商品と還元率】

・10％還元：紳士婦人パジャマ、肌着・靴下 各種

・15％還元：大人用・介護用おむつ 各種

PLANT Payとは

PLANT各店で利用可能な電子マネー機能付きカード。

チャージ時にボーナスが付与されるほか、利用実績に応じた特典も提供される便利でお得な決済手段です。

参加方法と注意点

キャンペーンの適用にはPLANT Payの会員登録が必要です。

登録時に身分証明書で生年月日を確認し、対象年齢であれば自動でキャンペーンが適用されます。

還元されるボーナスはお買物の翌日午前中までに付与され、有効期限は2ヶ月間となります。

なお、お酒やたばこ、金券類など一部対象外商品があるため、事前の確認が推奨されます。

シニア世代の生活を支えるお得なキャンペーン。

年金支給日のお買い物に役立つ注目の企画です。

PLANT「特別シニア感謝デー」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 年金支給日は10％還元！PLANT「特別シニア感謝デー」 appeared first on Dtimes.