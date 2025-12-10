「ちいかわベーカリー」クリスマス限定パン登場 ちいかわ・ハチワレ・うさぎが“サンタ姿”に 限定ジャムや紅茶缶も
人気キャラクター「ちいかわ」をテーマにした「ちいかわベーカリー」で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのクリスマスをモチーフにした期間限定パンが、12月12日から発売される。サンタ帽をかぶった冬限定仕様で、見た目も味も楽しめるラインアップがそろった。
【写真】ちいかわたちがかわいい！ドリンクも登場
クリスマス限定仕様のパンは、ちいかわたちが、雪のかかったサンタ帽をかぶったパンで、「ちいかわパン（サンタ）」は、きのこシチューがつまった冬限定の惣菜パン。「ハチワレパン（サンタ）」は、いちごミルクがつまった優しい甘さの冬限定のパンで、「うさぎパン（サンタ）」は、チーズクリームがつまった冬限定のパンとなる。
また、11月28日から「ちいかわベーカリー」のロゴマークが入ったオリジナルのテイクアウトカップで提供する、冬にほっこりするホットドリンク、オリジナルラテアート、特典なども用意している。
そのほか、かわいい瓶に入った「ジャム（ちいかわのいちごバター）」、「ジャム（ハチワレのブルーベリーバター）」、「ジャム（うさぎのさつまいもバター）」やおしゃれなデザインの紅茶缶なども登場する。
「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノ氏によるX発の漫画作品で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなど個性豊かなキャラクターの日常を描いた物語が人気を集めている。
