高等専門学校の学生に対し、企業の関心が高まっている。

中学卒業後から専門教育を受けている即戦力として期待が高く、ＡＩ（人工知能）など先端分野での活躍も見込めるとして、企業側は人材交流の拡大や待遇改善を進めている。

パナソニックホールディングス（ＨＤ）は国立高等専門学校機構と１１月、人材育成に向けた包括連携協定を締結した。パナソニックグループが高専に技術者らを派遣したり、逆に教員を受け入れたりして人材交流を図る。共同で教育カリキュラムも制作する。

生成ＡＩやデータ活用などで、実践的な専門性を持つ人材を協力して育てる狙いがある。パナソニックＨＤの木下達夫執行役員は「互いの強みを持ち寄り、未来を切り開く人材を育てていく」と話す。

国立高専の在学生数は約５万人。卒業生の就職率は毎年ほぼ１００％といい、大学や短大を上回っている。研究開発や生産、ＩＴ分野などでの活躍が目立つ。

大卒者との待遇差を解消する動きも進む。ＳＭＢＣ日興証券は、今年４月入社から高専卒業生の新卒採用を開始し、給与や配属先などの待遇を大卒と同条件とした。データセンター大手のさくらインターネットも、高専卒業生と大卒などの初任給を同額としている。