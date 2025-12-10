ニッポン放送は10日、1966年にスタートした「ニッポン放送ショウアップナイター」の60周年を記念して、大リーグのカブスで活躍する今永昇太投手（32）がパーソナリティを務める一夜限りの特別番組「今永昇太のオールナイトニッポンPremium」を12月16日午後8時から生放送すると発表した。さらに23日からはポッドキャスト新番組「ニッポン放送ショウアップナイター60周年 今永昇太 SHOTAISM in 9innings(ショウタイズム・イン・ナインイニングス）」の配信も決定した。

DeNAからポスティングシステムを利用してMLBに挑戦し、2024年からカブスでプレー、今年、東京ドームで行われた開幕戦では開幕投手を務めた今永がラジオパーソナリティーに初挑戦する。

放送開始から60年を迎える2026年の「ニッポン放送ショウアップナイター」は、これからも野球を愛するリスナーの心を捉えて離さない、という思いを込めて「プロ野球に60n！（プロ野球にロックオン！）」をシーズンキャッチに、プロ野球中継はじめ、さまざまな企画を届ける。

「今永昇太のオールナイトニッポンPremium」では、普段は見ることのできない今永の“素顔”に迫る企画や、リスナーから募る「今永昇太に聞きたいこと」に生放送で答えていく企画など、初ラジオにふさわしい豪華な内容となっている。

またポッドキャスト番組「ニッポン放送ショウアップナイター60周年今永昇太 SHOTAISM in 9innings」もスタート。なぜ今永昇太はMLBで活躍できたのか、他では明かしていない「今永の考え」を詰め込み、プロ野球選手を目指す子どもはもちろん、社会人も生き方のヒントを得られること間違いなしの番組となる。

今永は「初めてのラジオでの生放送ですが、力を発揮できるように頑張ります」とコメントした。