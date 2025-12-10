保護当時、恐怖に怯えた表情で震えていた子犬たちに「人間は怖くないんだよ」と教え続け、1ヶ月後…驚きの変化を遂げた、現在の光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万回再生を突破し、「本当に良かった」「みんないい子」といったコメントが寄せられています。

【動画：『恐怖に怯えた表情の子犬』を保護→『人間は怖くないんだよ』と教え続けた結果…1ヶ月後の『現在』】

震え続ける子犬たち

YouTubeチャンネル「ブルドッグぶるまるチャンネル」に投稿されたのは、保護当時、恐怖に怯えた表情で震えていた生後約2～3ヶ月の子犬たち「セン」「ハク」「メイ」の様子。投稿主さんはずっとのお家を探すべく、3匹をお迎えしたのだそう。

全てのことが初めてで、怯えきった目でブルブルと震え続けていた3匹。センとハクは、お家で暮らすブルドッグの「まるこ」と兄の「ぶるまる」に少しずつ、本当に少しずつ人間との生活を教わっていきます。

だんだんと安心感が

皮膚の病気のため独り生活が続いていたメイは、薬とシャンプーに耐えて、ついにみんなと合流。みんなと一緒に窓際でお昼寝をしている姿からは、3匹の安心感が伝わってきます。とっても温かな、まったりとした空間が広がっていたんだとか。

お迎えしてから1ヶ月、「おはよう」とケージに差し出された投稿主さんの手を舐め、戯れる姿は

保護当時とはまるで別犬のよう。ケージが開いて勢いよく出てくると、それぞれが自由に動いていて、「家族感」すら醸し出しています。

まるで別犬に

先住犬のぶるまるたちから始まる朝ごはんタイムには、自分からケージに入っていくハクとセン。ルールを守ることも、しっかりと教わっている様子。メイも無事にハウスをし、みんなで朝ごはんをいただきます。

朝ごはん後は、みんなでおやつタイムへ。「人間は怖くないんだよ」と根気よく教えてもらい、ちゃんと心を開いてくれた3匹。3匹がずっとのお家と出会い、明るい犬生が過ごせるよう願わずにはいられません。

投稿には「本当に良かった」「みんないい子」「凄く幸せな時間が流れてる」「仲良く寝てる姿にほっこり」「1ヶ月でこんなに変わるんだと感動」「みんな、幸せになるんだよーー！」といったコメントが寄せられています。

ぶるまる君たちの賑やかな日常は、YouTubeチャンネル「ブルドッグぶるまるチャンネル」でチェックすることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ブルドッグぶるまるチャンネル」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。