品川プリンスホテルは、品プリグルメ紀行の第4弾となる「青森・函館フェア」を12月1日から2026年3月31日まで館内6店舗で開催する。

LUXE DINING HAPUNAでは、いかめしや山川牧場のミルクソフトなどのローカルメニューや七飯町王様しいたけを使ったキノコのテリーヌ、国産牛のローストビーフ郷宝オニオンソース、青森サーモンと鴨のブリオッシュ包み焼きなどのアレンジメニューをブッフェ形式で提供する。料金は5,500円から。DINING & BAR TABLE 9 TOKYOでは、函館カール・レイモンの3種のソーセージ盛り合わせ（2,800円）、仔羊肉のブロシェットジンギスカンスタイル（4,400円）、青森県産スチューベンの果汁を使用したシャーベットとジュレのジャスミンブラマンジェ（2,800円）を用意する。

中国料理 品川大飯店では北海道産いくらと青森県産サーモンを使った海の幸の炒飯（2,300円）など、味街道 五十三次では昆布醤油とともに楽しめる帆立の磯部焼き（4,000円）など、コーヒーラウンジ マウナケアでははこだて恋いちごを使用したいちごソースをかけたいちごのヴェリーヌ（1,000円）など、ブーランジュリーシナガワでは函館産昆布を練りこんだ函館昆布バタール（520円）を販売する。