三浦翔平、3000万円超え高級外車とのツーショット公開！ 「あまりにカッコ良すぎてびっくり」「男前」
俳優の三浦翔平さんは12月9日、自身のInstagramを更新。高級車・レンジローバーのイベントを訪問し、車とのショットを公開しています。ファンからは称賛の声が集まりました。
「RANGE ROVER SV BESPOKE URBAN TWILIGHT COLLECTION」の「URBAN LIGHT」モデルとのツーショットです。希望小売価格は3668万円という超高級車となっています。モデルは3色展開で、それぞれ4台限定です。
この投稿にファンからは、「かっこよすぎるうぅぅぅぅうう！！！」「翔平くんも車もかっこよ過ぎます！！翔平くんは大きい車が似合います」「かっこよくて似合いすぎてる…」「めちゃくちゃスタイリッシュ」「車も曲のチョイスも翔平ちゃんも男前」「あまりにカッコ良すぎてびっくり」との声が寄せられました。
「めちゃくちゃスタイリッシュ」三浦さんは「グランドハイアット六本木で RANGE ROVER のホテルショー に行って来ました！！ 今回は、普段なかなか見られない Range Rover Twilight Edition や、話題のDEFENDER OCTA もじっくり観てきました！！」とつづり、1枚の写真を掲載しています。
過去にもレンジローバーとのショットを2024年4月7日の投稿でも、別モデルのレンジローバーとの写真を披露していた三浦さん。もしかしたら愛車なのかもしれません。格好いい三浦さんにはぴったりの車ですね。
