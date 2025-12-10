¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤·¤Æ½ß¡ª¡©¡×ÅÄÂ¼½ß¡¢¥·¥ó¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÆº§¤ò½ËÊ¡¡ª ¡ÖËÜ¿ÍÅÐ¾ì¡×¡Ö³ÎÄê±é½Ð¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¤ÎÅÄÂ¼½ß¤µ¤ó¤Ï12·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ºéÆä¤µ¤ó¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö½ß¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ£ºé¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¡£Æ£ºé¤µ¤ó¤Ï¡Ö½ß¤µ¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖÅö¤ÎËÜ¿Í¤«¤é¤â½Ë¤ï¤ì¤ë¤ÎÁð¡×Æ£ºé¤µ¤ó¤Ï7Æü¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÆº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢8Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡¢¡¢¡ª¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃÈ¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢É×¤ÈÊú¤¹ç¤¦Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏÆ£ºé¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤·¤Æ½ß¡ª¡©¡×¡Ö½ß¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¾Ð¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ã¤Æ½ß¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤ÎÊý¡©¡×¡ÖËÜ¿ÍÅÐ¾ì¡×¡ÖÅö¤ÎËÜ¿Í¤«¤é¤â½Ë¤ï¤ì¤ë¤ÎÁð¡×¡Ö¥í¥ó¥Ö¡¼½ß³ÎÄê±é½Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Â¤Ï¿ÍÀ¸½é¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢2»ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£ºé¤µ¤ó¡£º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¼Â¤Ï¿ÍÀ¸½é¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö°ìÀ¸ÌµÁÐ¥â¡¼¥É¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ë¤è¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÊúÉé¤â¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
