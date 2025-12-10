三四郎、3年ぶりニッポン放送“年越し特番” 恒例の中継企画も
ニッポン放送は10日、年末年始の編成について発表。年越しは、お笑いコンビ・三四郎による特番『三四郎のオールナイトニッポン 年越し初笑いSP 2025→2026』（後10：00〜前4：30）を届ける。三四郎の年越し特番のパーソナリティーは、2022年の年末から2023年の年始にかけて担当して以来、3年ぶりとなる。
【動画】めでたい！三四郎・小宮浩信『有吉の壁』OPで相方の結婚祝福
2025年を笑い納め、2026年を爆笑でスタートするスペシャルプログラム。パーソナリティーは、金曜日の『オールナイトニッポン0（ZERO）』を担当する三四郎が務める。
『三四郎のオールナイトニッポン』ファミリーをはじめとしたゲストも登場するほか、三四郎の年越し特番恒例の中継企画も予定している。さらに、『オールナイトニッポン』ブランドの「特番パーソナリティー権」をかけた若手芸人の対決企画もお送りする。
