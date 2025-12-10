“イケおじ” ヒョンビン＆チョン・ウソンが衝突…韓国ドラマ『メイド・イン・コリア』、ポスター＆本予告公開 吹き替え声優も発表
俳優のヒョンビンとチョン・ウソンが出演する韓国ドラマ『メイド・イン・コリア』がディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド スターにて24日より独占配信を開始する。今回、敵対する“イケおじ”デュオのポスターと本予告が到着した。（全6話／初回2話、以降毎週水曜配信）
【動画】『メイド・イン・コリア』ヒョンビンVSチョン・ウソンがバチバチの衝突！
本作は、韓国＆日本を舞台に、裏社会を操るエリート諜報員VS正義を追求する検事の心理戦と裏切りが加速する予測不能な追跡劇を映画級のスケールで描くノンストップ・チェイス・エンタテイメント。
主人公は富と権力への欲望に溺れる男ギテ（ヒョンビン）と、正義感が強く不正を見つけると執念で追求し、ギテの前に立ちはだかる検事ゴニョン（チョン・ウソン）。裏社会を操るエリート諜報員のギテと正義を貫く検事ゴニョンが繰り広げる壮大かつスリル溢れる心理戦と裏切りの連続に翻弄（ほんろう）されること間違いなし。
今回、ヒョンビンとチョン・ウソンが1枚に描かれたデュオポスターが公開された。背中合わせのギテ（ヒョンビン）とゴニョン（チョン・ウソン）の姿が、敵対する2人の関係性を思わせる。
合わせて公開となった予告編では、「力を持つ者が世の中を変える」という言葉を受けたギテが、鋭い眼光とともに 「今から俺が変えてみせる」 と言い放つシーンから幕を開ける。
“イケダユウジに会ってこの鞄を渡せ”と告げられた任務は、ギテ自身の運命が大きく動き出すことに。「これもすべて仕事。国のためだ」その言葉は、まるでギテが自分に言い聞かせているようだ。
大がかりな爆破、息をのむアクション、ド派手な追撃劇の中心で、ゴニョンがギテを執拗に追い詰めていく。家族を守るために「俺には、自分の選択に責任を負う力がある」と叫ぶギテが、選択した手段とは一体何なのか。スリルと緊張に満ちた圧巻のエンタテインメントとなっている。
ギテを演じるのは、日本のみならず世界中に一大韓ドラブームを巻き起こした伝説のドラマ『愛の不時着』で話題を呼んだヒョンビン。本作では流ちょうな日本語で演技を披露する場面も見どころのひとつ。アクションと頭脳戦で無双するヒョンビンのカリスマ性溢れる姿に翻弄されること間違いなし。
そしてゴニョンを演じるのは日本でも2005年に公開され、当時の韓国映画の歴代興行収入1位となった作品『私の頭の消しゴム』の主演を務めたチョン・ウソン。不器用で人間味あふれるコメディシーンも満載で、張り詰めた緊張の中に思わずクスッと笑ってしまう役どころに注目。韓国の“イケおじ”ツートップのふたりが魅せるバチバチの演技対決が見どころとなっている。
さらに、日本からは、多分野で活動し俳優としては『そして父になる』（13）で第37回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞、第71回カンヌ国際映画祭で主演を務めた『万引き家族』（18）がパルムドールを受賞した経歴を持つリリー・フランキーが出演。ヒョンビン主演の『ハルビン』で韓国映画初出演に続き、再びタッグを組むこととなる。
また、ヒョンビンの日本語吹替版には、『愛の不時着』でヒョンビン演じるリ・ジョンヒョクをはじめ、世界中で大人気のアニメシリーズ『鬼滅の刃』では煉獄杏寿郎など、その幅広い演技力で数多くの人気キャラクターを演じてきた声優の日野聡が、そして、チョン・ウソンの日本語吹替版を、『アベンジャーズ』シリーズでスティーヴン・ストレンジ／ドクター・ストレンジや、『ソウルの春』でチョン・ウソン演じるイ・テシンを演じ、重厚で深みのある声に定評がある三上哲が担当している。
■あらすじ
舞台は激動の1970年代の韓国と日本。裏社会を牛耳る男・ギテは富と権力に溺れ、闇の取引を巧みに操るエリート諜報員として暗躍していた。そんなギテの前に立ちはだかるのは不正を嗅ぎつけると犯人を執念深く追いつめる正義感に燃える検事ゴニョン。相反する2人の追跡劇の行方の結末とは…。
■スタッフ
監督：ウ・ミンホ（『ハルビン』 、『KCIA 南山の部長たち』、『インサイダーズ／内部者たち』、『麻薬王』）
脚本：パク・ウンギョ（『母なる証明』、『静かなる海』）
■キャスト
ペク・ギテ役：ヒョンビン（『愛の不時着』『シークレット・ガーデン』『私の名前はキム・サムスン』）
（日本語吹替版：日野聡（ 『愛の不時着』リ・ジョンヒョク（ヒョンビン）、『鬼滅の刃』煉獄杏寿郎）
チャン・ゴニョン役：チョン・ウソン（『ソウルの春』『愛していると言ってくれ』『私の頭の中の消しゴム』）
（日本語吹替版：三上哲（『ドクター・ストレンジ』スティーヴン・ストレンジ／ドクター・ストレンジ、『ソウルの春』イ・テシン（チョン・ウソン））
