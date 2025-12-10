香港カイタックスタジアムで、K−POPガールズグループ初のコンサートを開催したTWICE（トゥワイス）が、大盛況で公演を終えた。6〜7日に行われたワールドツアー「THIS IS FOR」の一環として単独公演を行った。

2日間の公演は、全席売り切れで計9万人以上の観客を集めた。韓国メディアのニュース1は9日「公演の開始は、『THIS IS FOR』で力強く開かれた。続いて『Strategy』など、代表曲が続き、熱く盛り上げた。また、スペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』に収録されたメンバー別ソロ曲のステージは、さらに熱い反応を引き出した」と報じた。

また「特に、今年3月のカイタックスタジアム・オープン後、初めて披露した360度開放型舞台演出は、立体感を最大化し、観客の没入度を高めた。熱い歓声の中で、TWICEはファンに向けた愛情のこもった真心をメロディーに載せた」とも伝えた。

TWICEは米ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」に、K−POPガールグループ初の通算10度目のランクインという大記録を立てた。また海外アーティスト初となる、日本・国立競技場（MUFGスタジアム）で、来年4月25、26、28日に公演を行うことも発表した。

現在は、7月にソウル郊外の仁川（インチョン）からスタートしたワールドツアーを展開中。今回のツアーは全世界43地域78回の規模で行われ、13日と14日のバンコク公演をへて、26年には北米20地域35回、台北及び東京各3回、欧州8地域11回の公演を開催する予定だ。