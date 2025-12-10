なぜか毎回「付き合ってもすぐフラれる男性」の特徴９パターン
「モテる男」のタイプは様々ですが、多くの女性から好意を寄せられるのに、付き合い始めると逆にフラれる男性も一定数いるようです。そこで今回は10代から30代の独身女性210名に聞いたアンケートを参考に、「付き合い始めるまではモテるのに、なぜか毎回彼女からフラれる男性の特徴９パターン」をご紹介します。
【１】彼女には尽くされて当たり前と思っていて、いつも受け身でいる
「自分からは一切連絡してこない。私ばかり一生懸命になって疲れた」（20代女性）など、愛情を注がれて当然と思っている男性は、彼女を疲弊させるようです。お互いに与え合う気持ちに釣り合いがとれていなければ、カップルは長続きしないでしょう。
【２】ほかにも彼女予備軍的な女友達がおり、彼女に一途になれない
「いつでも別の子に鞍替えできるようにしてる男を愛せるわけない」（20代女性）など、常に「キープ」の女友達を抱えている男性は、彼女にとって信用できない相手のようです。本当にただの友達かどうか、彼女ならすぐに見ぬくと心得ましょう。
【３】いつも仕事を最優先して、彼女と会うための時間が作れない
「ロクに会えないんじゃ付き合う意味ないでしょ」（20代女性）など、仕事が忙しすぎてまともにデートもできないと、彼女とも疎遠になってしまうようです。彼女のために仕事が疎かになっては問題ですが、一方に極端になりすぎないバランス感覚を養いたいものです。
【４】「自分はモテる」と自慢するなど、彼女の気持ちを軽く扱う
「『放っておいても女が寄ってくる（笑）』って余裕アピールに腹が立った」（20代女性）など、多くの女性から好意を向けられていても、それを恋人に伝えるのはマナー違反のようです。彼女の愛情を「その他の女性」と同じように扱えば、傷つけてしまうのは当然でしょう。
【５】虚勢を張って自分を大きく見せていたが、親しくなるとボロが出る
「プロフィールも自慢話も嘘ばっかり。私の見る目がなかった」（20代女性）など、ハッタリで女性を騙しても、バレれば即フラれるのがオチのようです。好きな女性の前で「いい所を見せたい」と思うのは男性であれば当然ですが、大きな嘘をつくのはNGでしょう。
【６】八方美人で誰にでも優しく、彼女を特別扱いすることができない
「嫌われないことが一番大事なタイプは頼り甲斐がない」（20代女性）など、「みんなに優しい男性」は周囲からは好かれますが、恋人にとっては物足りないようです。たった一人の相手を特別扱いする覚悟こそ、恋愛には欠くことのできないエッセンスでしょう。
【７】付き合い始めた途端、彼女を「俺の女」扱いして亭主関白な態度を取る
「ちょっと俺様なところが好きだったけど、不快なレベルだった」（20代女性）など、多少の押しの強さは男性の魅力ですが、「偉そうな態度」はひんしゅくを買うようです。恋人といっても距離感はさまざま。彼女に喜ばれない強引さは控えるべきでしょう。
【８】服にはこだわっているが、不潔な風呂嫌いで体臭がキツイ
「クサいのと不潔なのはイケメンでも無理」（20代女性）というように、ぱっと見がオシャレでも身ぎれいさに欠ける男性は、親密な関係になるほど嫌われるようです。毎日風呂に入るのは当然として、身だしなみの基本は「清潔感」であることを心に刻んだほうがよさそうです。
【９】ルックスがよくノリもいいが、会話が絶望的につまらない
「外見だけでチヤホヤされてきたせいか、中身がスカスカ」（20代女性）など、ルックスと勢いのよさでモテても、内面が薄っぺらい男性は早々に見切りをつけられてしまうようです。趣味を深く突き詰めるなど、上辺だけではない個性を磨くことが重要でしょう。
多くの女性からチヤホヤされるのは気分がいいですが、それは自己満足にすぎません。付き合っている彼女を幸せにできる能力こそ、男性の真の魅力と言えるのではないでしょうか。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年9月16日（月）から9月23日（月）まで
対象：合計210名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】彼女には尽くされて当たり前と思っていて、いつも受け身でいる
「自分からは一切連絡してこない。私ばかり一生懸命になって疲れた」（20代女性）など、愛情を注がれて当然と思っている男性は、彼女を疲弊させるようです。お互いに与え合う気持ちに釣り合いがとれていなければ、カップルは長続きしないでしょう。
「いつでも別の子に鞍替えできるようにしてる男を愛せるわけない」（20代女性）など、常に「キープ」の女友達を抱えている男性は、彼女にとって信用できない相手のようです。本当にただの友達かどうか、彼女ならすぐに見ぬくと心得ましょう。
【３】いつも仕事を最優先して、彼女と会うための時間が作れない
「ロクに会えないんじゃ付き合う意味ないでしょ」（20代女性）など、仕事が忙しすぎてまともにデートもできないと、彼女とも疎遠になってしまうようです。彼女のために仕事が疎かになっては問題ですが、一方に極端になりすぎないバランス感覚を養いたいものです。
【４】「自分はモテる」と自慢するなど、彼女の気持ちを軽く扱う
「『放っておいても女が寄ってくる（笑）』って余裕アピールに腹が立った」（20代女性）など、多くの女性から好意を向けられていても、それを恋人に伝えるのはマナー違反のようです。彼女の愛情を「その他の女性」と同じように扱えば、傷つけてしまうのは当然でしょう。
【５】虚勢を張って自分を大きく見せていたが、親しくなるとボロが出る
「プロフィールも自慢話も嘘ばっかり。私の見る目がなかった」（20代女性）など、ハッタリで女性を騙しても、バレれば即フラれるのがオチのようです。好きな女性の前で「いい所を見せたい」と思うのは男性であれば当然ですが、大きな嘘をつくのはNGでしょう。
【６】八方美人で誰にでも優しく、彼女を特別扱いすることができない
「嫌われないことが一番大事なタイプは頼り甲斐がない」（20代女性）など、「みんなに優しい男性」は周囲からは好かれますが、恋人にとっては物足りないようです。たった一人の相手を特別扱いする覚悟こそ、恋愛には欠くことのできないエッセンスでしょう。
【７】付き合い始めた途端、彼女を「俺の女」扱いして亭主関白な態度を取る
「ちょっと俺様なところが好きだったけど、不快なレベルだった」（20代女性）など、多少の押しの強さは男性の魅力ですが、「偉そうな態度」はひんしゅくを買うようです。恋人といっても距離感はさまざま。彼女に喜ばれない強引さは控えるべきでしょう。
【８】服にはこだわっているが、不潔な風呂嫌いで体臭がキツイ
「クサいのと不潔なのはイケメンでも無理」（20代女性）というように、ぱっと見がオシャレでも身ぎれいさに欠ける男性は、親密な関係になるほど嫌われるようです。毎日風呂に入るのは当然として、身だしなみの基本は「清潔感」であることを心に刻んだほうがよさそうです。
【９】ルックスがよくノリもいいが、会話が絶望的につまらない
「外見だけでチヤホヤされてきたせいか、中身がスカスカ」（20代女性）など、ルックスと勢いのよさでモテても、内面が薄っぺらい男性は早々に見切りをつけられてしまうようです。趣味を深く突き詰めるなど、上辺だけではない個性を磨くことが重要でしょう。
多くの女性からチヤホヤされるのは気分がいいですが、それは自己満足にすぎません。付き合っている彼女を幸せにできる能力こそ、男性の真の魅力と言えるのではないでしょうか。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年9月16日（月）から9月23日（月）まで
対象：合計210名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査