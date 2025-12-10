仮面高校生の妹で話題・すなずりかりん、美脚際立つ冬コーデでクリスマスマーケットへ「映えてる」「スタイル良い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/10】インフルエンサーのすなずりかりんが12月8日、自身のInstagramを更新。クリスマスマーケットでの冬のコーディネートを披露した。
【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「スタイル良い」美脚際立つ
すなずりは「クリスマスマーケット行ってきたよ〜！」とコメントし、チェックのハーフコートに赤いマフラー、ハイソックスを合わせた、スラリとした美しい脚が際立つの冬のコーディネートを披露。ケーキを食べている様子やライトアップをバックに撮影したソロショットなどを複数枚公開した。
この投稿に、ファンからは「コーデ可愛すぎる」「美味しそうな笑顔が最高」「ライトアップに映えてる」「脚が綺麗で羨ましい」「スタイル良い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆すなずりかりん、冬コーデでクリスマスマーケット満喫
◆すなずりかりんの投稿に反響
