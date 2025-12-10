「シャッフルアイランド」藤川らるむ、美脚際立つマイクロミニワンピで上海満喫「脚が長くて綺麗すぎる」「コーデおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/12/10】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』Season6に出演したモデルの藤川らるむが12月8日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿の上海旅行ショットを公開した。
【写真】人気恋リア出身22歳美女「脚が長くて綺麗」マイクロミニワンピ姿
藤川は「デザイン性も高くて人と被らないのいっぱいあった 本当はもっと買いたかった〜」とショッパーを持った上海旅行中のショッピングショットを公開。美しい脚が際立つマイクロミニのワンピースにファーのジャケットを羽織り、ニーハイブーツを履いた姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「脚が長くて綺麗すぎる」「コーデおしゃれ」「ブーツがすごく似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気恋リア出身22歳美女「脚が長くて綺麗」マイクロミニワンピ姿
◆藤川らるむ、ミニスカ姿の上海ショッピングショット公開
藤川は「デザイン性も高くて人と被らないのいっぱいあった 本当はもっと買いたかった〜」とショッパーを持った上海旅行中のショッピングショットを公開。美しい脚が際立つマイクロミニのワンピースにファーのジャケットを羽織り、ニーハイブーツを履いた姿を披露した。
◆藤川らるむの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「脚が長くて綺麗すぎる」「コーデおしゃれ」「ブーツがすごく似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】