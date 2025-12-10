「バチェロレッテ2」尾崎美紀、膝上ミニスカコーデにファン悶絶「美脚に釘付け」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/12/10】Prime Videoによる婚活リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2にて2代目バチェロレッテを務めた起業家の尾崎美紀（※「崎」は正式には「たつさき」）が12月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露した。
【写真】32歳2代目バチェロレッテ「スタイル抜群」膝上ミニスカ×ロングブーツコーデ
尾崎は「この時期はツリーがあると写真撮りたくなっちゃう」とつづり、クリスマスツリーの前のショットを公開。ファーのアウターに白のミニスカートとロングブーツを合わせ、スラリとした脚が際立つ冬らしいコーディネートを披露している。
この投稿には「圧倒的な美しさ」「ミニスカ美脚に釘付け」「スタイル抜群」「憧れの女性」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
