【春水堂の福袋】ドリンクチケット5枚と選べる茶葉ティーバック5包がセットで2,700円【オンライン･数量限定】

台湾カフェ「春水堂(チュンスイタン)」を運営するオアシスティーラウンジは、12月10日午前10時から、『新春お茶初め福袋 2026』をオンライン販売サイト「BASE」で販売している。

全国の春水堂で利用できるドリンクチケット5枚と、茶葉ティーバッグ5包のセットで、価格は税込2,700円。

◆『新春お茶初め福袋 2026』:税込2,700円

【セット内容】

〈1〉ドリンクチケット5枚

春水堂全店舗で利用でき、全てのドリンクが対象。有効期限は、2026年3月31日まで。その他クーポンと併用できる。セットメニューでの利用はできない。

〈2〉選べる茶葉ティーバック

東方美人5包･阿里山清香5包･阿里山紅茶5包の中から1種類。

【販売期間】

2025年12月10日 午前10時〜

※売り切れ次第終了

【発送日】

2026年1月5日から順次発送

〈春水堂(チュンスイタン)とは〉

台湾･台中で1983年に創業した台湾カフェ。時代に合わせた革新的なお茶の飲み方を開発する中、伝統のホットティーをアイススイートティーとして広く定着させたほか、台湾ローカルスイーツの「タピオカミルクティー」発祥の店として、台湾全土で60店舗以上を展開する。

2013年に東京･代官山へ日本初出店し、現在は東京、大阪、福岡など全国に展開している。

■春水堂公式サイト