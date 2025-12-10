【アクア】 2027年1月 発売予定 価格：32,890円

プライム1スタジオは、フィギュア「アクア」を2027年1月に発売する。価格は32,890円。

本製品は、アニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」より、パーティの回復担当にして、トラブルメーカーの「アクア」を、同社のフィギュアブランド「PRISMA WING」より1/7スケールで商品化したもの。

繊細な造形と彩色で表現したのは、明るい笑顔と元気いっぱいなポージングで、1/7スケールに収まりきらない、女神級の魅力を感じられるフィギュアとなっており、光をたたえる青い瞳、無邪気に開けた口元、そして透明感あふれる素肌など、それぞれアニメの印象を立体に落とし込み、アクアらしい屈託のない笑顔に仕上げている。

伸ばした手足と杖のラインを生かしたポージングは、可愛らしくもダイナミックな印象に。大きく広がるロングヘアも、ジャンプの瞬間を感じさせる造形となっているほか、特製ベースは、彼女が司る水に魔法のきらめきをあしらったもので、フィギュアを支える位置にも趣向を凝らし、自然な浮遊感を生み出している。

また公式サイトで購入できるボーナス版では、「ウィンクフェイス」の差し替え表情パーツが付属する。

「アクア」

ボーナス版特典「ウィンクフェイス」

スケール：1/7スケール サイズ：全高 約240mm 素材：PVC、ABS 付属品フェイスパーツ（笑顔）特製ベース＜ボーナス特典＞フェイスパーツ（ウィンク）

(C)2024 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば3製作委員会

※写真は製品サンプルです。実際の商品とは異なる場合があります。

※ご使用のモニターにより実際の色と違って見える場合があります。