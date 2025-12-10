2026年3月 発売予定 【1/24 頭文字Dシリーズ No.5 EX-1 サバンナRX－7 FC3S 後期型 高橋涼介 特別仕様(キャラクターアクリルスタンド付き)】 価格：3,960円 【1/24インチアップシリーズ No.338 トヨタ カローラレビン 2ドア 1600GT APEX (GT・Wウィング付き)】 価格：3,080円 【1/24 峠シリーズ No.5 EX-1 三菱 ランサーエボリューションVII GSR 特別仕様(カーボンボンネットデカール付き)】 価格：3,520円

フジミ模型は、2026年3月に発売を予定しているカーモデルの新商品3点を公開した。

今回、1/24 頭文字Dシリーズに「サバンナRX－7 FC3S 後期型 高橋涼介」に、キャラクターアクリルスタンドが付属した特別仕様版「1/24 頭文字Dシリーズ No.5 EX-1 サバンナRX－7 FC3S 後期型 高橋涼介 特別仕様(キャラクターアクリルスタンド付き)」が登場するほか、「トヨタ カローラレビン 1600GT APEX」にエアロパーツが付属する「1/24インチアップシリーズ No.338 トヨタ カローラレビン 2ドア 1600GT APEX (GT・Wウィング付き)」、E.A.S搭載の三菱 ランエボVIIのスポット生産バージョンとなる「1/24 峠シリーズ No.5 EX-1 三菱 ランサーエボリューションVII GSR 特別仕様(カーボンボンネットデカール付き)」が発売される。

「1/24 頭文字Dシリーズ No.5 EX-1 サバンナRX－7 FC3S 後期型 高橋涼介 特別仕様(キャラクターアクリルスタンド付き)」

発送予定日：2026年3月26日

価格：3,960円

コード：4968728183985

「1/24インチアップシリーズ No.338 トヨタ カローラレビン 2ドア 1600GT APEX (GT・Wウィング付き)」

発送予定日：2026年3月24日

価格：3,080円

コード：4968728048314

「1/24 峠シリーズ No.5 EX-1 三菱 ランサーエボリューションVII GSR 特別仕様(カーボンボンネットデカール付き)」

発送予定日：2026年3月24日

価格：3,520円

コード：4968728048321

