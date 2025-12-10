フジミ模型、「サバンナRX-7 FC3S 後期型 高橋涼介」キャラアクスタ付きなど2026年3月発売のカーモデル3製品を公開
「1/24 頭文字Dシリーズ No.5 EX-1 サバンナRX－7 FC3S 後期型 高橋涼介 特別仕様(キャラクターアクリルスタンド付き)」イメージ
フジミ模型は、2026年3月に発売を予定しているカーモデルの新商品3点を公開した。
今回、1/24 頭文字Dシリーズに「サバンナRX－7 FC3S 後期型 高橋涼介」に、キャラクターアクリルスタンドが付属した特別仕様版「1/24 頭文字Dシリーズ No.5 EX-1 サバンナRX－7 FC3S 後期型 高橋涼介 特別仕様(キャラクターアクリルスタンド付き)」が登場するほか、「トヨタ カローラレビン 1600GT APEX」にエアロパーツが付属する「1/24インチアップシリーズ No.338 トヨタ カローラレビン 2ドア 1600GT APEX (GT・Wウィング付き)」、E.A.S搭載の三菱 ランエボVIIのスポット生産バージョンとなる「1/24 峠シリーズ No.5 EX-1 三菱 ランサーエボリューションVII GSR 特別仕様(カーボンボンネットデカール付き)」が発売される。
「1/24 頭文字Dシリーズ No.5 EX-1 サバンナRX－7 FC3S 後期型 高橋涼介 特別仕様(キャラクターアクリルスタンド付き)」
発送予定日：2026年3月26日
価格：3,960円
コード：4968728183985
アクリルスタンド イメージ
「1/24インチアップシリーズ No.338 トヨタ カローラレビン 2ドア 1600GT APEX (GT・Wウィング付き)」
発送予定日：2026年3月24日
価格：3,080円
コード：4968728048314
「1/24 峠シリーズ No.5 EX-1 三菱 ランサーエボリューションVII GSR 特別仕様(カーボンボンネットデカール付き)」
発送予定日：2026年3月24日
価格：3,520円
コード：4968728048321
(C)FUJIMI. All rights researved.