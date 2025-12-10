フジミ模型 2026年3月発売「艦船モデル」新製品 公開

「1/200 装備品2EX-7 戦艦大和 上部構造物セット 特別仕様(インナープリントボックス版)」

フジミ模型は、2026年3月に発売する予定の艦船モデル新製品情報を公開した。

3月に発売される新製品には、1/200のビッグスケール「装備品2EX-7 戦艦大和 上部構造物セット 特別仕様(インナープリントボックス版)」が登場。他にも、「ちび丸艦隊 金剛」や「1/700 艦NEXT11EX-201 日本海軍陽炎型駆逐艦 不知火/秋雲(開戦時) 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ付き)」などがラインナップしている。

1/200 装備品2EX-7 戦艦大和 上部構造物セット 特別仕様(インナープリントボックス版)

発送予定日：2026年3月26日

価格：16,500円

コードNO.4968728020525

1/200スケールで、戦艦大和の上部構造（艦橋・煙突・後部艦橋・副砲・増設高角砲）を集めた仕様。製品の形状は昭和20年最終形態の姿をモチーフにしている。新規描き下ろしイラストのインナープリントボックス(片面フルカラー)を採用しており、完成した上部構造部を置いて展示できる。

□「1/200 装備品2EX-7 戦艦大和 上部構造物セット 特別仕様(インナープリントボックス版)」のページ

ちび丸3 ちび丸艦隊 金剛

発送予定日：2026年3月10日

価格：2,860円

コードNO.4968728423340

デフォルメされた艦体が可愛いプラキット「ちび丸」シリーズより「金剛」が復刻登場。

□「ちび丸3 ちび丸艦隊 金剛」のページ

ちび丸3EX-1 ちび丸艦隊 金剛 特別仕様(エッチングパーツ付き)

発送予定日：2026年3月10日

価格：3,520円

コードNO.4968728423357

21号電探を装備したレイテ沖海戦時のちび丸 金剛にエッチングパーツが付属して登場。

□「ちび丸3EX-1 ちび丸艦隊 金剛 特別仕様(エッチングパーツ付き)」のページ

1/700 艦NEXT11EX-201 日本海軍陽炎型駆逐艦 不知火/秋雲(開戦時) 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ付き)

発送予定日：2026年3月17日

価格：7,150円

コードNO.4968728461243

艦NEXT不知火・秋雲 2隻セットのエッチングパーツ付きが復刻。陽炎型駆逐艦の2番艦「不知火」と19番艦「秋雲」の開戦時～昭和17年の姿をモチーフにしている。エッチングパーツには手摺、舷梯、救命浮標、煙突先端部、ボートダビット、スキッドビーム、旗竿などを収録。

□「1/700 艦NEXT11EX-201 日本海軍陽炎型駆逐艦 不知火/秋雲(開戦時) 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ付き)」のページ

