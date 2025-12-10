ディセンシアの新美白シリーズ誕生！敏感肌に寄り添う美白ケアを徹底解説

敏感肌でもしっかり美白（※2）ケアを叶えたい―そんな願いに応えるべく、ディセンシアから新世代の美白シリーズ「ディセンシアホワイト スパイク―VC」が誕生します。鍵となるのは、美白有効成分ビタミンC誘導体（※1）の“キャッチ力”という新発想。美容成分をロスなく肌へ届けることに着目し、敏感肌のために開発された処方設計で、これまでにない透明感体験が目指せます。2026年3月10日発売の化粧水とクリーム、その魅力をたっぷりご紹介します♡

新世代“キャッチ力”美白とは

ディセンシアが着目したのは、ビタミンCをロスなく受け取る肌状態。敏感肌はバリア機能が低下し、美容成分が活かしにくいことも。

そこで「SVCT（ビタミンCトランスポーター）」の働きをサポートする発想を採用し、角層の隅々まで美容成分が届く設計へ。

美白（※1）有効成分アスコルビン酸2－グルコシドのほか、グルタチオン（※2）、白様雪®（※2）など、透明感を育むための成分を贅沢に組み合わせています。

化粧水「スパイク―VCローション」

「パシャっとみずみずしく」をコンセプトにした医薬部外品の美白（※3）化粧水。ひと滴で肌になじみ、美容成分が角層まで浸透（※2）。内側から輝くような透明感を目指します。

販売名はディセンシアホワイト スパイク―VCローション。125mL・6,050円（税込）、リフィル125mL・5,720円（税込）。敏感肌のための処方で、毎日のケアに取り入れやすいバランスも魅力です。

クリーム「スパイク―VCクリーム」

ぷるんとしたみずみずしい質感が心地よい、医薬部外品の美白（※1）クリーム。美容成分を包み込む「ヴァイタサイクルヴェール®」が肌を守り、柔らかくほぐしながら透明感に満ちた肌へ。

販売名はディセンシアホワイト スパイク―VCクリーム。30g・6,600円（税込）、リフィル30g・6,270円（税込）。セラミド2（※3）などの保湿成分を含み、敏感肌でもしっとりケアが叶います。

※1 ジステアリルジメチルアンモニウムヘクトライト（ベース成分）

※2 ヒト型セラミド（セラミド2：保湿成分）をカプセル化したもの

※3 イザヨイバラエキス（保湿成分）

※4 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

※5 アスコルビン酸2－グルコシド

※6 アスパラサスリネアリスエキス（保湿成分）

※7 クチナシエキス（保湿成分）

※8 ローズ水

敏感肌でも輝く透明感を叶える新美白

敏感肌のために生まれた「ディセンシアホワイト スパイク―VC」は、肌に寄り添いながらも美白（※4）ケアを妥協したくない方の味方に。

ビタミンC誘導体（※5）を中心に、角層サイエンスと独自処方でアプローチする新世代シリーズは、日々のケアに心強い存在です。

化粧水とクリームを組み合わせることで、より透明感のある肌作りをサポート。2026年3月10日の発売を楽しみに、未来の肌に期待を寄せてみてください♪