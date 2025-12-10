『あんたが』「勝男のバカァ!!ww」 最終回にツッコミ殺到
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の最終回が、9日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】勝男のバカ!! 視聴者がツッコんだシーン
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
最終回は、詐欺に遭ってからの鮎美（夏帆）は飲食店での職探し、一方、会社を謹慎中の勝男（竹内涼真）は家事に勤しむ日々を過ごしていたが、ついに謹慎が明け職場に復帰することに。白崎（前原瑞樹）や南川（杏花）らが出迎える中、他部署の社員からの冷たい視線や、相変わらず勝男を突き放す柳沢（濱尾ノリタカ）を前に心を痛める勝男。一方の鮎美は、太平（楽駆）のバーを間借りするところから自分の店を始めようと、前向きに動き出していた…という展開が描かれた。
これまで密かに描写されてきた、勝男に対する南川の恋心（？）が最終回で明らかになった。南川は、勝男の業務を陰ながら支えるために奔走していたことが判明。事実を知った勝男が感謝の言葉を伝えると、南川は「私、いつも海老原さんに励まされてきたんです。だからそういう海老原さんを“いい”と思っていて…」と、ついに素直な思いを打ち明けた。
その思いに対し、勝男も「俺も南川のことをすごく“いい”と思ってる」と意味深に返答。しかし直後、「俺、決めた。一生の俺の部下で働く権利をあげるわ」と“まさかの返し”を見せ、最後まで変わらぬ鈍感ぶりを発揮した。
一連のシーンに視聴者からは「みなみかわぁ！！！」「勝男のバカァ!!ww」「なんやその権利wwwwwwww」「勝男こういう所だよな〜！でも憎めないっ！！」「南川ちゃんに幸あれ」「何を言い出すかと思ったけどやっぱ勝男だったw」「そういうとこだぞ！！海老カツ！！」「南川ちゃん最高に良い女」などの声が寄せられている。
