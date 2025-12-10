12月9日に放送された『クロナダル』（テレビ朝日系）では、クロちゃんをガチで惚れさせたら100万円もらえるという企画「クロLOVE シーズン2 冬」で、前回脱落した薬学研究生グラドル・新田ゆうが過激な特技を披露。共演者を驚かせる一幕があった。

【映像】「放送NG」薬学院生グラドルの激しすぎるネタ

この企画は、クロちゃん（安田大サーカス）の恋人候補が賞金100万円とクロちゃんのハートをかけてラブゲームに挑戦し、クロちゃんを惚れさせることを目指すもの。

前回、第1ラウンド「ギリギリキスゲーム」で新田ゆうが脱落し、今回は美ボディレースアンバサダー・うらら、TikTokフォロワー数70万人・いわためあり、最強小悪魔女子・谷岡美沙紀の3名が残っていた。

本編開始前、前回脱落した新田が「挽回ないんですか？ 挽回」と訴えると、クロちゃんは「特技あるでしょ、特技『グーチョキパー』」と、特技次第で「もう1チャンスあげるよ」と提案した。新田は「うそ〜！？流せるんですか？」と戸惑いながらも、リズムに合わせて「グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう」と歌い始めた。

そして新田が「右手はチョキで、左手もチョキで」と両手でチョキのポーズを顔の横に添えると、画面にはモザイクがかかり、テロップには「ゲス下ネタ」の文字が。新田はかなり過激なネタを披露したようだ。

これを目撃した谷岡は「嘘でしょ！」と悲鳴。クロちゃんは、「失格！」と即座に判断を下し、「これは、やっぱ紳士淑女のやつだから、これは良くない」と理由を説明していた。