◇NBAカップ 準々決勝（2025年12月9日）

NBAカップは、9日（日本時間10日）に準々決勝の2試合が行われた。東からはマジックとニックスが勝ち上がった。両チームは13日（同14日）にラスベガスで行われる準決勝で激突する。

10月31日（日本時間11月1日）から開幕した今年のNBAカップ。この日からノックアウトシステムのベスト8決戦が始まった。

東準々決勝第1試合はマジックVSヒート。マジックは試合開始早々に0―15のランをくらって、最悪な立ち上がりとなった。しかし第2Qは39―27と反撃開始。56―57とわずか1点差で前半を折り返した。

後半に入ると、第3Qに逆転に成功。デズモンド・ベインが6本の3Pシュートを含む両チーム最多37得点の大活躍で117―108と逆転勝利を飾った。マジックは4強入り一番乗りを決めた。

東準々決勝第2試合はニックスVSラプターズ。第1Qはラプターズがリードした。しかし第2Qは34―13とニックスが圧倒して逆転に成功。後半もジェイレン・ブランソンを中心にリードを守り切った。ブランソンはチーム最多35得点の大活躍。カール・アンソニー・タウンズも14得点16リバウンドのダブルダブルの躍動した。117ー101でニックスが準決勝進出を決めた。

両チームは13日（同14日）にラスベガスで行われる準決勝で激突する。

西準々決勝は10日（同11日）に開催。準々決勝第2試合では、八村塁所属のレイカーズがスパーズと激突する。レイカーズにとって2年ぶりのカップ戦制覇へ負けられない一戦となる。