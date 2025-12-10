◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ第6節

出場する日本のクラブ、ヴィッセル神戸と町田ゼルビアが日本時間9日、それぞれ第6節に臨みました。

ここまで首位に立つ神戸は成都蓉城(中国)と引き分け、3位町田が、蔚山HD(韓国)に勝利しました。

神戸は成都蓉城に対し、前半18分にペナルティーエリア内でボールをもらった武藤嘉紀選手の振り向きながらのシュートで先制します。しかし前半アディショナルタイムと、後半32分に失点し一時はリードを許すも、試合終了間際の後半45分にエリア内で佐々木大樹選手がファウルをもらいPKのチャンス。これを佐々木選手が、自分できっちり決め、引き分けに持ち込みました。

町田は前半から蔚山に攻勢をかけ、前半6分にコーナーキックのチャンスを得ると、ファーで待ち構えていた下田北斗選手のボレーシュートが決まり先制に成功します。続いて前半21分には、西村拓真選手がミドルシュートを決め2-0とすると、後半2分には右のフリースペースからのクロスをオ・セフン選手がヘディングで合わせ3点目を獲得。その後1点を返されますが、3-1で勝利しました。

引き分けた神戸は、勝ち点13とし首位をキープ。勝利した町田が勝ち点11とし、暫定2位に順位を上げました。

なお、サンフレッチェ広島は10日、19時より上海申花(中国)と対戦する予定です。

【リーグステージEAST】

▽第1節(9月16日〜9月17日)

広島 2-0 メルボルン・シティ

町田 1-1 FCソウル

江原FC 2-1 上海申花

ブリーラム・ユナイテッド 2-1 ジョホール・ダルル・タクジム

蔚山HD 2-1 成都蓉城

神戸 3-0 上海海港

▽第2節(9月30日〜10月1日)

FCソウル 3-0 ブリーラム・ユナイテッド

広島 1-1 上海海港

ジョホール・ダルル・タクジム 0-0 町田

成都蓉城 1-0 江原FC

神戸 1-0 メルボルン・シティ

上海申花 1-1 蔚山HD

▽第3節(10月21日〜10月22日)

メルボルン・シティ 2-1 ブリーラム・ユナイテッド

蔚山HD 1-0 広島

ジョホール・ダルル・タクジム 2-0 成都蓉城

町田 2-0 上海海港

江原FC 4-3 神戸

上海申花 2-0 FCソウル

▽第4節(11月4日〜11月5日)

広島 1-0 江原FC

メルボルン・シティ 2-1 町田

FCソウル 0-0 成都蓉城

ブリーラム・ユナイテッド 2-0 上海海港

神戸 1-0 蔚山HD

ジョホール・ダルル・タクジム 3-1 上海申花

▽第5節(11月25日〜11月26日)

メルボルン・シティ 2-0 ジョホール・ダルル・タクジム

町田 3-1 江原FC

FCソウル 3-1 上海海港

成都蓉城 1-1 広島

蔚山HD 0-0 ブリーラム・ユナイテッド

神戸 2-0 上海申花

▽第6節(12月9日〜12月10日)神戸 2-2 成都蓉城町田 3-1 蔚山HDブリーラム・ユナイテッド 2-2 江原FCジョホール・ダルル・タクジム 0-0 上海海港広島 - 上海申花FCソウル - メルボルン・シティ