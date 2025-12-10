【ACLE】町田が蔚山に3発快勝で暫定2位に浮上 神戸は成都蓉城と引き分け首位キープ 広島は10日に上海申花戦
◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 リーグステージ第6節
出場する日本のクラブ、ヴィッセル神戸と町田ゼルビアが日本時間9日、それぞれ第6節に臨みました。
ここまで首位に立つ神戸は成都蓉城(中国)と引き分け、3位町田が、蔚山HD(韓国)に勝利しました。
神戸は成都蓉城に対し、前半18分にペナルティーエリア内でボールをもらった武藤嘉紀選手の振り向きながらのシュートで先制します。しかし前半アディショナルタイムと、後半32分に失点し一時はリードを許すも、試合終了間際の後半45分にエリア内で佐々木大樹選手がファウルをもらいPKのチャンス。これを佐々木選手が、自分できっちり決め、引き分けに持ち込みました。
町田は前半から蔚山に攻勢をかけ、前半6分にコーナーキックのチャンスを得ると、ファーで待ち構えていた下田北斗選手のボレーシュートが決まり先制に成功します。続いて前半21分には、西村拓真選手がミドルシュートを決め2-0とすると、後半2分には右のフリースペースからのクロスをオ・セフン選手がヘディングで合わせ3点目を獲得。その後1点を返されますが、3-1で勝利しました。
引き分けた神戸は、勝ち点13とし首位をキープ。勝利した町田が勝ち点11とし、暫定2位に順位を上げました。
なお、サンフレッチェ広島は10日、19時より上海申花(中国)と対戦する予定です。
【リーグステージEAST】
▽第1節(9月16日〜9月17日)
広島 2-0 メルボルン・シティ
町田 1-1 FCソウル
江原FC 2-1 上海申花
ブリーラム・ユナイテッド 2-1 ジョホール・ダルル・タクジム
蔚山HD 2-1 成都蓉城
神戸 3-0 上海海港
▽第2節(9月30日〜10月1日)
FCソウル 3-0 ブリーラム・ユナイテッド
広島 1-1 上海海港
ジョホール・ダルル・タクジム 0-0 町田
成都蓉城 1-0 江原FC
神戸 1-0 メルボルン・シティ
上海申花 1-1 蔚山HD
▽第3節(10月21日〜10月22日)
メルボルン・シティ 2-1 ブリーラム・ユナイテッド
蔚山HD 1-0 広島
ジョホール・ダルル・タクジム 2-0 成都蓉城
町田 2-0 上海海港
江原FC 4-3 神戸
上海申花 2-0 FCソウル
▽第4節(11月4日〜11月5日)
広島 1-0 江原FC
メルボルン・シティ 2-1 町田
FCソウル 0-0 成都蓉城
ブリーラム・ユナイテッド 2-0 上海海港
神戸 1-0 蔚山HD
ジョホール・ダルル・タクジム 3-1 上海申花
▽第5節(11月25日〜11月26日)
メルボルン・シティ 2-0 ジョホール・ダルル・タクジム
町田 3-1 江原FC
FCソウル 3-1 上海海港
成都蓉城 1-1 広島
蔚山HD 0-0 ブリーラム・ユナイテッド
神戸 2-0 上海申花
神戸 2-2 成都蓉城
町田 3-1 蔚山HD
ブリーラム・ユナイテッド 2-2 江原FC
ジョホール・ダルル・タクジム 0-0 上海海港
広島 - 上海申花
FCソウル - メルボルン・シティ