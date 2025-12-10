「ポップマート」日本初のドリンクカーが登場！ ラブブなど描かれたホットドリンク楽しめる
アートトイブランド「POP MART（ポップマート）」のホリデーイベント「UNBOX JOY」が、12月17日（水）から12月25日（木）までの期間限定で、東京・渋谷にある渋谷キャストで開催される。同イベントでは、日本初のドリンクカーで季節限定ホットドリンクを提供も行う。
■屋外には誰でも自由に入れる！
今回開催される「UNBOX JOY」は、屋外の「ホリデーガーデン」と室内の「ショップエリア」にエリアを分けて行うホリデーイベント。
屋外には誰でも自由に入れる「ホリデーガーデン」が登場し、トゥインクルトゥインクルやラブブなど、イルミネーションが光る空間で人気キャラクターと出会える特別な演出が散りばめられる。会場ではキャラクターのストーリーを知ることができるほか、壁紙などの限定コンテンツが隠されているサプライズも。
また、日本初となる「ポップマート」のドリンクカーも登場。ホリデー気分を盛り上げる季節限定ホットドリンクを、トゥインクルトゥインクル、ラブブ、ディムーのデザインが施されたカップで楽しめる。
屋内の「ショップエリア」では、関連アイテムの販売を実施。ホリデー仕様のブラインドボックス商品、ぬいぐるみやクッションのほか、ラブブの人気商品「THE MONSTERS Big into Energyシリーズ ぬいぐるみペンダント」「コカ・コーラ シリーズ ぬいぐるみ」「Exciting Macaron ぬいぐるみシリーズ」なども販売される。
「ホリデーガーデン」は、営業時間中は常時一般公開・フリー入場。スペシャルドリンクの購入時に並ぶ必要がある場合あり。
「ショップエリア」の入場方法は以下の通り。
■ 12月17日（水）〜12月19日（金）
初日から3日間は完全事前抽選制。
抽選はPOP MART JAPAN公式LINEアカウントで、12月10日（水）〜12月12日（金）11時59分の期間に応募可能。
入場方法：当選枠の15分前にSHIBUYA CAST大階段付近にて集合。スタッフがショップエリアに案内。
■ 12月20日（土）〜12月25日（木）
4日目以降は一般入場。
入場方法：10時30分より、SHIBUYA CAST大階段下にてスタッフの指示のもと整列を開始。
※混雑状況により、当日ランダムで整理券を配布する場合あり。
※入場は1日1回。
※整列開始時間前の来場・付近での待機はNG。
