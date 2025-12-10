¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢56ºÐ½÷Í¥à¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼Ì¿¿á¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²£»³¤á¤°¤ß(56)¤¬SNS¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥Èà¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼Ì¿¿á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î¹¹¿·¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ê¤Î¤Ç¿¿ÀµÌÌw¼¡¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¡¼¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤êàÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤á¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤ÊÈþ½Ï½÷ÍÍ¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤ÊÊý¤À¡×¡Ö¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤Î½÷À¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¿´¤¬¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢¿¨¤ì¹ç¤¦¤Û¤ÉÌ¥ÎÏ¤¬¿¼¤Þ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¿¿¼îÉ×¿Í¡×¡Ö¤¤¤¤½÷¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¤â´°àú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²£»³¤Ï1987Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é'87½éÎø¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½ã(µÈ²¬½¨Î´)¤Î½éÎøÁê¼ê¤ÎÂçÎ¤¤ì¤¤Ìò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2002Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¿¿¼îÉ×¿Í¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î²ÚÂ²¡¦ÁñÅÄÎÜÍþ»Ò¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£