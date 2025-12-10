Ê¡´Ö¹áÆà½÷Î®6´§¡¡½Ð»ºÉÔÀïÇÔµ¬Äê¤Ë¡ÖÀäË¾Åª¡×¡¡ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ËÍ×Ë¾½ñ¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¡×
¡¡Ç¥¿±¡¢½Ð»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÀïµ¬Äê¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¤Æ9Æü¤ËÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ËÍ×Ë¾½ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿¾´ý¤ÎÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®6´§¡Ê33¡Ë¤¬10Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¡£Ï¢ÌÁ¤¬4·î¤ËÀß¤±¤¿µ¬Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Îµ¬Äê¤Ç¤ÏÂè2»Ò¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£ÀäË¾Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£¤¤¤ë½÷Î®´ý»Î¡¢¤³¤ì¤«¤éÌÜ»Ø¤¹½÷¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¸½µ¬Äê¤Î±¿ÍÑÄä»ß¡¢½÷Î®´ý»Î¤Î´Ä¶À°È÷¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡´Ö6´§¤ÏºòÇ¯4·î¤ËÇ¥¿±¡¢Æ±12·î¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£5·î½é¤á¤ËÏ¢ÌÁ¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢½Ð»ºÍ½ÄêÆüÁ°¸å¤ÎÆüÄø¤¬½Å¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃåÊªÃåÍÑ¡¢¥¤¥¹¤Ç¤ÎÂÐ¶É¡¢ÆüÄøÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¡´Ö6´§¤ÈÏ¢ÌÁ¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Çµ¬Äê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿Êý¿Ë¤âÌ¤Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±10·î¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÂÐ¶É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÇòÎèÀï4¶ÉÌÜ¤Ç½Å¤¤¤Ä¤ï¤ê¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¡£Ï¢ÌÁ¤ËÂÐ¶É¾ì½ê¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¤¬ÇòÎèÀï¡¢½÷Î®²¦¾Àï¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤òÉÔÀïÇÔ¤Ë¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤ÇÂÐ¶É¤òÄü¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ï¢ÌÁ¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ËÎ×¤à½÷Î®´ý»Î¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÐ¶ÉÆüÄø¤¬½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤«¤é¿ô¤¨¤Æ»ºÁ°6½µ¤«¤é¡¢»º¸å8½µ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤È1Æü¤Ç¤â½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüÄøÊÑ¹¹¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¤½¤Î½÷Î®´ý»Î¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤ò»Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÄó½Ð¤·¤¿Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¶ÉÆüÄø¤ä¾ì½ê¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢½Ð»ºÁ°¸å¤âÂÎÄ´¤ä°å»Õ¤Î°Õ¸«¤Ë±þ¤¸¤Æ½Ð¾ì²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É´Ä¶À°È÷¤Î¸¡Æ¤¤ò´õË¾¡£»ÃÄê²¦¼Ô¤òÀß¤±¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÊÝ»ý¼Ô¤¬¹ß³Ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°Ì¤ÎÊÝ¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄó°Æ¡£¡Ö»Å»ö¤ÈÇ¥¿±¡¢½Ð»º¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£º£¸å¡¢µÄÏÀ¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢¼Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´õË¾¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾´ý³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ØÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ê¡´Ö6´§¤Ï¸½ºß¡¢À¶Îï¡¢½÷²¦¡¢½÷Î®²¦ºÂ¡¢½÷Î®Ì¾¿Í¡¢½÷Î®²¦°Ì¡¢ÁÒÉßÆ£²Ö¤Î6¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾´ý³¦¤Ë¤Ï¥×¥í¤Î´ý»Î¡¢½÷Î®´ý»Î¤¬Â¸ºß¤·¤ÆÀ©ÅÙ¤¬°ã¤¦¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï½÷À½é¤Î´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥×¥í´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö±Æ¶Á¡©Á´¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±ÀÊ¤·¤¿ÂåÍý¿Í¤Î¾¾ÅÄ¿¿µªÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö½÷À¤Î¥ê¥×¥í¥À¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ä¡ÊÀ¸¿£¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢ÍøµÚ¤Ó¼«¸Ê·èÄê¸¢¡Ë¤òÂç¤¤¯À©Ìó¡£¿Í¸¢¾å¤¤ï¤á¤Æ½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£