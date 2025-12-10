【一番くじ ポケピース ～“PEACE”なダイナーへようこそ～】 2026年1月10日より順次発売予定 価格：1回700円

BANDAI SPIRITSは12月10日、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ポケピース ～“PEACE”なダイナーへようこそ～」の全ラインナップを公開した。2026年1月10日より順次発売予定で、価格は1回700円。

「ポケモン」の一番くじ最新作のラインナップが公開。ゴンベやピカチュウ、モクロー、ポッチャマの可愛らしいぬいぐるみのほか、ランチバッグ、ピザ型プレート、ランチグッズアソートなど、食事のシチュエーションで役立つ雑貨が多数ラインナップされている。

「一番くじ ポケピース ～“PEACE”なダイナーへようこそ～」は、書店やホビーショップ、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどで販売予定となっている。

「一番くじ ポケピース ～“PEACE”なダイナーへようこそ～」ラインナップ

A賞：ゴンベぬいぐるみ B賞：ピカチュウぬいぐるみ C賞：モクローぬいぐるみ D賞：ピカチュウっぽバーガー プリントクッション E賞：紙袋風ランチバッグ F賞：ぬいぐるみマスコット（選べる全3種） G賞：ピザ型プレート（ランダム全6種） H賞：えらべるランチグッズアソート（選べる全6種） I賞：パンケーキラバーチャーム（ランダム全9種） J賞：ダイナーステーショナリー（選べる全7種） ラストワン賞：ポッチャマぬいぐるみ

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

