¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¼é¸î¿ÀÎ®½Ð¤Î¥á¥Ã¥Ä¤¬à²õÌÇ´íµ¡á ¼çË¤¥¢¥í¥ó¥½¤È·ÀÌóÆñ¹ÒÊóÆ»
¡¡¹¶·â¤ÎÍ×¤Þ¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Î¥á¥Ã¥Ä¤¬¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ÇÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔÆ°¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ£Í£Ì£ÂÄÌ»»£²£µ£³¥»¡¼¥Ö¤ò¸Ø¤ë¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È£³Ç¯Áí³Û£¶£¹£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£¸²¯±ß¡Ë¤ÇÅÅ·â¹ç°Õ¡££Æ£Á»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¿¹äÏÓ¤¬À¤³¦°ì·³ÃÄ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´íµ¡¤¬²á¤®µî¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Ï£³£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²£¶ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤â£Æ£Á»Ô¾ì¤Ë»²ÀïÃæ¡£Íèµ¨¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ä¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ê¤ÉÊ£¿ôµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼é¸î¿À¤ËÂ³¤¤¤ÆÄÌ»»£²£¶£´ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ëÂçË¤¤âÎ®½Ð¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤è¤¤¤è¹üÈ´¤¾õÂÖ¡£À§¤¬Èó¤Ç¤â¥¢¥í¥ó¥½¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢´ú¿§¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤È¥¢¥í¥ó¥½¤Î¸ò¾Ä¤ÎÆñÅÀ¤Ï·ÀÌóÇ¯¿ô¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥á¥Ã¥Ä¤Ï£³Ç¯°Ê¾å¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¶â³Û¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬´Ý¤´¤ÈÉâ¤¤¤¿·Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ë¾ò·ïÌÌ¤¬Îô¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¥¢¥í¥ó¥½¡£ºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë£²Áª¼ê¤òÆ±»þ¤Ë¼º¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È°Å¤¤Ì¤Íè¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¹äÏÓ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¡£º£µ¨¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï£¹·î¤Ç½ªÀï¤¹¤ë¼ºÂÖ¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤â¸·¤·¤¤Àï¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£