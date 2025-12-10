SACRA MUSICの人気アーティストが集結！「SACRA MUSIC FES.」がタイで初開催決定！アーティストラインナップ発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ソニー・ミュージックレーベルズ内の独立レーベルであるSACRA MUSICは、レーベル及びアーティストのグローバル展開を目的に「SACRA MUSIC FES.」の海外展開を積極的に行っている。2022年以降、ドイツ、サウジアラビア、ブラジル、シンガポール、香港、マレーシア、インドネシアなど、７都市で各国のファンを魅了し、ついに2026年2月7日（土）、タイで初の開催が決定した。

今回のイベントは、タイ・バンコクで行われる大型アニメイベント 「ANIMONIUM」 内にて、「SACRA MUSIC FES. x ANIMONIUM LIVE」 として開催される。

出演するアーティストは、世界各国に活躍の場を広げているASCA、halca、玉置成実（特別出演）の3組。タイで初開催となる「SACRA MUSIC FES.」に、乞うご期待！

●イベント情報

「ANIMONIUM 2026」

開催期間：2026年2月6日〜8日

会場： サイアムパラゴン・パラゴンホール（5階）

チケットはこちら

https://www.ticketmelon.com/th/ANIMONIUM/ANIMONIUM/

＜SACRA MUSICについて＞

2017年4月1日に設立された日本を代表するアニソンレーベル。国内のみならず、世界中のアニメファンに向けて音楽を発信しており、海外でも高い評価を受けているアーティストが多数所属している。

所属アーティスト：FLOW、FictionJunction、ClariS、LiSA、Aimer、EGOIST、安田レイ、SawanoHiroyuki[nZk]、TrySail、PENGUIN RESARCH、三月のパンタシア、斉藤壮馬、ASCA、halca、スピラ・スピカ、ReoNa、Who-ya Extended、楠木ともり、SennaRin、SawaAngstrom、Special for Princess!、Yobahi、KALA、SI-VIS、REAL AKIBA BOYZ、MELLOW DEAR US

関連リンク

SACRA MUSIC公式サイト

https://sacramusic.jp