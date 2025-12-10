2024年パリ五輪48kg級金メダリストの角田夏実選手が2025年12月9日にインスタグラムを更新し、7日に「現役引退の意向」などと報じられていた件で反論した。

「私自身の言葉でしっかりとご説明させていただきます」

角田選手本人が9日にインスタグラムで、「いつも応援してくださっている皆さまへ。この度の報道により、皆さまを驚かせてしまったことお詫び申し上げます」と切り出し、「会社や監督と何度も相談を重ねており、最終的な決断にはまだ至っておりません」と、引退が決定しているかのような報道を否定した。

また、角田選手は「本来であれば、これまで応援してくださった皆さまに対して、私の言葉で直接お伝えする場を設け、最初の一言を自分の口からお届けする予定でしたが、報道が先行し、言葉になり切れていない想いが異なる形で拡散してしまったことを大変残念に感じております」と報道に苦言を呈していた。

現役続行か引退については「これまで積み重ねてきた競技人生、支えてくださった多くの方々への感謝、そしてこれからの人生をどのように歩んでいくのか。そうした一つひとつに向き合いながら、正式に決断ができました際には、改めて公式の場で、私自身の言葉でしっかりとご説明させていただきます」とあらためて強調していた。