明日11日、近畿では北部の広い範囲と中部・南部の所々で雨が降る見込みです。12日(金)は寒気の影響で北部を中心に雪となり、京都などの市街地でも雪が舞う可能性があります。その後も天気の移り変わりは早く、14日(日)には広く雨となる見込みです。12日(金)以降は、師走らしい寒さとなるため、体調管理にお気をつけください。

明日11日 近畿の北部は広く雨 中部・南部も所々で雨

明日11日の近畿は、寒冷前線が日本海沿岸に近づき、太平洋沿岸には別の前線がのびる見込みです。そのため北部では雲が広がりやすく、夜は広い範囲で雨が降るでしょう。中部は昼頃まで晴れ間が出ますが、夕方以降は所々で雨となる見込みです。南部は雲の多い天気で、昼前から雨の所があるでしょう。前線の接近に伴って、近畿全般に大気の状態が不安定となるため、落雷や急な強い雨に注意してください。



暖かい空気が流れ込むため、日中の最高気温は平年より4度前後高くなる所が多く、大阪や神戸は17℃、京都は15℃の見込みです。

12日(金) 近畿は北部中心に雪 京都など市街地でも雪の可能性

12日(金)、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となる見込みです。上空1500メートル付近で氷点下6℃以下の寒気が近畿の北部から中部に流れ込むため、北部を中心に雪が降り、中部も京都の市街地などで雪が舞う可能性があります。雪道を運転する方は、冬用タイヤの着用し、慎重な運転を心がけてください。



また12日(金)は、寒気の影響で前日11日(木)に比べ昼間の気温が大きく下がる見込みです。日中の最高気温が9℃前後までしか上がらない所が多く、豊岡や彦根に関しては6℃から7℃の予想です。師走らしい寒さとなるため、体調管理に気を付けて、暖かくしてお過ごしください。

13日(土)は早くも天気下り坂 短い周期で天気崩れる

13日(土)の近畿は、はじめ晴れる所もありますが、天気は下り坂で次第に雲が多くなるでしょう。早い所は13日(土)午後から雨が降り始め、14日(日)にかけて広い範囲で雨となる見込みです。



15日(月)は、冬型の気圧配置となり、再び寒気が流れ込むでしょう。近畿は全般に雲が広がりやすく、北部を中心に雨や雪が降る見込みです。



16日(火)から17日(水)頃は、北部は弱いながらも寒気の影響が続き、曇りや雨となるでしょう。中部、南部は晴れ間が広がる所が多い見込みです。