157.56　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.45　エンベロープ1%上限（10日間）
156.58　現値
155.91　21日移動平均
155.89　10日移動平均
155.65　一目均衡表・転換線
155.36　一目均衡表・基準線
154.33　エンベロープ1%下限（10日間）
154.25　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.77　一目均衡表・雲（上限）
150.77　100日移動平均
149.99　一目均衡表・雲（下限）
148.23　200日移動平均

21日線と10日線の控える155.90前後がサポートライン。