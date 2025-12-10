テクニカルポイント ドル円 155.90前後がサポート
157.56 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.45 エンベロープ1%上限（10日間）
156.58 現値
155.91 21日移動平均
155.89 10日移動平均
155.65 一目均衡表・転換線
155.36 一目均衡表・基準線
154.33 エンベロープ1%下限（10日間）
154.25 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.77 一目均衡表・雲（上限）
150.77 100日移動平均
149.99 一目均衡表・雲（下限）
148.23 200日移動平均
21日線と10日線の控える155.90前後がサポートライン。
157.45 エンベロープ1%上限（10日間）
156.58 現値
155.91 21日移動平均
155.89 10日移動平均
155.65 一目均衡表・転換線
155.36 一目均衡表・基準線
154.33 エンベロープ1%下限（10日間）
154.25 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.77 一目均衡表・雲（上限）
150.77 100日移動平均
149.99 一目均衡表・雲（下限）
148.23 200日移動平均
21日線と10日線の控える155.90前後がサポートライン。